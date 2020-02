Ein Spaziergang durch die Kommune

Großrinderfeld hat einen neuen Bürgermeister: Johannes Leibold wurde im Rahmen einer Gemeinderatssitzung offiziell ins Amt eingeführt.

Großrinderfeld. Mit neuem Elan will man in Großrinderfeld durchstarten. Das wurde schon bei der Antrittsrede des neuen Bürgermeisters deutlich. Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Turn- und Festhalle mit zahlreichen geladenen Gästen

...