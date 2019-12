Drei Verletzte bei Überholvorgang

Großrinderfeld.Ein Überholvorgang zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld endete am Mittwoch im Krankenhaus. Eine 36-Jährige fuhr in ihrem VW gegen 7.45 Uhr die L 578, als ihre Fahrt durch einen vorausfahrenden LKW verlangsamt wurde. Der Autolenker dahinter setzte in einem Kurvenbereich zum Überholen an, die Golf-Fahrerin tat es ihm nach. Während es dem ersten Auto noch gelang, den Überholvorgang abzuschließen, kam der Frau, als sie auf Höhe des Lasters war, ein Audi entgegen. Der 42-Jährige Fahrer versuchte noch in den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollission allerdings nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso wie die VW-Fahrerin und ihr neunjähriger Sohn. Zahlreiche Rettungskräfte und 27 Feuerwehrmänner waren vor Ort. Bild: Seufert

