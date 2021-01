„Direkte Kontakte sind mir sehr wichtig“

Großrinderfelds Bürgermeister Johannes Leibold ist am 1. Februar ein Jahr im Amt. In einem Gespräch berichtet der 34-Jährige von seinen Erfahrungen und gibt einen Ausblick.

Großrinderfeld. Im Gespräch mit Johannes Leibold wird schnell klar, dass das Amt des Bürgermeisters sehr schön, aber auch sehr anstrengend sein kann.

Johannes Leibold, Sie haben jetzt genau vor einem Jahr Ihren Dienst als Bürgermeister der Gesamtgemeinde Großrinderfeld begonnen. Wenn Sie so zurückblicken, was war das wichtigste Ereignis in dieser Zeit?

Johannes Leibold: Nun, da fällt mir zu allererst die Corona-Pandemie ein, die uns tagtäglich fordert und neue Entscheidungen abverlangt. Als ich bei einem Festakt Anfang Februar in der Turnhalle in Großrinderfeld vor vielen Bürgerinnen und Bürgern vereidigt wurde, war das Virus noch weit weg. Keiner konnte sich vorstellen, wie sehr es unser Leben beeinflusst. Doch neben der Pandemie-Bekämpfung soll ja das normale Leben auch weitergehen.

Und da gibt es in Großrinderfeld auch genügend zu tun, oder?

Leibold: Das ist richtig. Wir haben das große Thema Kinderbetreuung mit unseren Kindergärten in Angriff genommen, neue Bauplätze in Gerchsheim ausgewiesen, unsere Infrastruktur verbessert – ich erinnere nur an den Ausbau der Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld, die aktuell noch läuft – und waren auch sonst nicht untätig. Hier danke ich vor allem meinen Mitarbeitern im Rathaus sowie aus dem Bauhof und dem Gemeinderat, der mich immer unterstützt und zum Wohl der Gemeinde arbeitet. Da macht das Arbeiten richtig Freude. Engagiert und offen für Neues, somit konnten wir auch die digitalen Ratssitzungen als erste Kommune im Main-Tauber-Kreis einführen.

Dass Sie gerne Bürgermeister sind, haben Sie schon mehrmals betont. Vorher waren Sie Geschäftsführer einer international tätigen Ladenbaufirma in Würzburg. War der Umstieg in den öffentlichen Dienst eigentlich schwer?

Leibold: Nein, eigentlich nicht. Die Strukturen sind etwas anders, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden war Neuland. Aber sonst gibt es keine großen Unterschiede zu vorher. An vielen Fronten gleichzeitig präsent zu sein, das hatte ich vorher auch schon. Aber in meiner alten Tätigkeit war ich mehr im Außendienst unterwegs. Das ist jetzt, hauptsächlich wegen Corona, doch etwas in den Hintergrund getreten. Die direkten Kontakte mit den Bürgern bei Festen oder Jubiläen fehlen derzeit leider komplett.

Das ist sicher die höchste Einschränkung, die Sie derzeit aushalten müssen?

Leibold: Stimmt, vor allem die fehlenden Besuche bei Geburtstagen oder runden Hochzeitstagen sind einschränkend. Ich würde liebend gerne alle Termine selbst wahrnehmen, aber weil ich dann mit ganz vielen Menschen und vor allem älteren Personen in Kontakt kommen würde, verbietet die Pandemie-Situation derzeit solche Besuche. Trotzdem ist es mir wichtig, dass die Kontakte gewahrt bleiben. Derzeit überbringen dann die Ortsvorsteher die Geschenke und Glückwünsche der Gemeinde. Erfreulicherweise sprechen mich viele Menschen einfach auf der Straße, am Telefon oder per E-Mail an. Da erhalte ich viel Lob für die Arbeit, aber natürlich auch Kritik an der einen oder anderen Entscheidung. Und wenn ein Bürger oder eine Bürgerin wirklich ein Problem hat, dann kläre ich das persönlich. Da kann man meist die Unstimmigkeiten am Besten ausräumen. Auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen fiel leider fast komplett weg. Hier hoffe ich, dass wir nach der Pandemie wieder viele gemeinsame Aktivitäten planen können.

In Ihrem Wahlkampf hatten Sie sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Wie ist es denn in Zeiten der Pandemie damit bestellt?

Leibold: Ja, Transparenz ist mir sehr wichtig. Ich versuche den Bürgern immer so viele Informationen zu einer Sache zu geben, wie möglich. So nutze ich stark das Mitteilungsblatt, um die Bürger über alle Vorgänge auf dem Laufenden zu halten. Und auch der Gemeinderat wird bei den Sachdingen umfangreich mit Informationen versorgt. Es herrscht ein sehr konstruktives Miteinander, auch mit der Verwaltung. Dort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich von Anfang an unterstützt und dafür gesorgt, dass ich mich schnell einarbeiten konnte. Wobei Corona natürlich alles überstrahlt hat. Da blieb nicht viel Zeit zur Einarbeitung.

Trotzdem hat man das Gefühl als Außenstehender, dass es ein harmonisches Miteinander ist?

Leibold: Ja, auf jeden Fall. Mit dem ersten Jahr kann man vollauf zufrieden sein. Das Arbeiten miteinander und füreinander klappt hervorragend. Beispielsweise hat der gemeindliche Bauhof in Eigenleistung die Vorarbeit für das in Kürze kommende Containerdorf für den Kindergarten in Großrinderfeld geleistet. Sonst wären das horrende Summen geworden.

Sie sprechen die Situation mit den Kindergärten an. Da gibt es in naher Zukunft sicher den größten Handlungsbedarf?

Leibold: Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune, die wollen wir bestmöglich erfüllen. Die wachsende Kinderzahl in der Gemeinde macht es für alle Beteiligten nicht einfacher. Trotzdem mussten wir den Standort Ilmspan schließen, auch in Schönfeld wird der Kindergarten mittelfristig geschlossen. Dafür bauen wir die Standorte Großrinderfeld und Gerchsheim aus. In Großrinderfeld werden wir einen kompletten Neubau erstellen, in Gerchsheim nutzen wir die Infrastruktur der alten Dachsbergschule. Auch hier wird ein Teilneubau notwendig werden. Stolz bin ich auch auf die Planungen für das neue Ärztehaus mit Tagespflege in Gerchsheim. Hier ist es uns zusammen mit der Kirchengemeinde gelungen, ein tragfähiges Konzept für die Zukunft zu entwickeln. Denn zu einer Gemeinde gehören nicht nur Kinder, sondern alle Bürger. Denen wollen wir lebensqualitätssteigernde Angebote zukünftig vor Ort bieten.

Großrinderfeld besteht aus mehreren Ortsteilen. War das bisher ein Problem bei ihren Entscheidungen?

Leibold: Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass der Gemeinderat die gesamte Gemeinde im Blick hat und auch die Bürger insgesamt aufeinander zugehen. Großrinderfeld liegt ideal zwischen dem Oberzentrum Würzburg und dem Mittelzentrum Tauberbischofsheim.

Diese Chance sollten wir nutzen und das tun wir. Wir sind vielleicht „nur“ Großrinderfeld, aber sicherlich auch nicht weniger. Von daher freue ich mich jeden Tag für meine Bürger arbeiten zu dürfen.

