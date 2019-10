Großrinderfeld.Der Bürgermeisterkandidat Johannes Leibold stellte sich den Wählerinnen und Wählern in den Ortsteilen Schönfeld, Ilmspan, Gerchsheim und Großrinderfeld vor. Dazu ging uns folgender Bericht zu.

Johannes Leibold traf sich mit den Bürgern der Ortsteile Großrinderfelds zum Gedankenaustausch und Kennenlernen.

So begann der Bürgermeisterkandidat mit der Auftaktveranstaltung in Schönfeld sein bürgernahes Programm mit persönlichen Gesprächen.

Zunächst stellte der Kandidat nicht nur sich und seinen Werdegang etwas ausführlicher als in den „großen“ Veranstaltungen der Gemeinde Großrinderfeld vor, sondern ging während der kompletten Abende immer wieder auf das Publikum ein. „Wir sind hier unter uns, darum fragen Sie einfach und sagen Sie Ihre Meinung“, so Johannes Leibold ganz direkt an die Bürger und Zuhörer.

Nach der Vorstellung stiegen die Bürger schnell in die vom Bürgermeisterkandidaten moderierte Diskussion ein.

Oft klang in diesen Gesprächsrunden an, dass nicht nur große Projekte im Fokus der Bürger stehen, sondern dass sich oft ganz viele Kleinigkeiten über die Jahre angestaut haben. „Wir können nicht alles auf einmal machen“, so Leibold, „dennoch müssen wir die Dinge zeitnah angehen.“

Neben Kindertagesstätten und der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr waren alltägliche Bedürfnisse Gesprächsthemen in den Ortsteilen. Ganz besonders freute den Bürgermeisterkandidaten, dass sich nur wegen ihm so viele Menschen Zeit nahmen. Besonders bei die Veranstaltung in Ilmspan waren viele Besucher aus allen Ortsteilen vertreten.

Die letzte Veranstaltung in Großrinderfeld ging bis in die späten Abendstunden. Auch hier lag den Bürgerinnen und Bürgern sehr viel am persönlichen Gespräch und direkten Austausch.

Auf die Frage, warum Johannes Leibold das Amt des Bürgermeistern übernehmen wolle, bezog er ganz klar Stellung: „Für uns Bürger, für unsere, meine Heimat möchte ich die Zukunft mitgestalten. Durch meinen, vielleicht anderen, Blickwinkel möchte ich mit den Gemeinde- und Ortschaftsräten, sowie der Verwaltung die Herausforderungen der Zukunft annehmen.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019