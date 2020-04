Digitale Helfer sind in Großrinderfeld weiterhin aktiv

Großrinderfeld.Nach der Premiere bei der Übertragung der Ostergottesdienste in Großrinderfeld sollen zusätzliche Projekte in Zeiten der Corona-Pandemie erfolgen.

Die Digitalhelfer werden sich voraussichtlich am Samstag, 18. April, um 16 Uhr in einer Videokonferenz treffen. Ausdrücklich dazu aufgerufen seien auch Menschen, die künftig an einer Mitarbeit interessiert sind, so Rainer Gerhard. Wer an dem virtuellen Treffen teilnehmen möchte, melde sich kurz bei Tina Häusler (Telefon 09349/9289783, christina.haeusler@web.de) oder Rainer Gerhards (rgerhards@adiscon.com, Telefon/WhatsApp: 09349/9298533). Bei dem Treffen werde es hauptsächlich darum gehen, welche Aktionen der Helferkreis für die Zukunft plant.

Der erste Einsatz

Die ehrenamtlichen Helfer fürs Digitale hatten am Osterwochenende ihren ersten Einsatz und unterstützten bei der Live-Übertragung der Gottesdienste an Karsamstag und Ostersonntag aus Gerchsheim beziehungsweise Großrinderfeld.

Der noch kleine Kreis hatte sich in der vergangenen Woche rasch gefunden, um bei der Übertragung tatkräftig mitzuwirken. Neben den Aktiven vor Ort in der Kirche bot sich auch eine ganze Reihe von Personen zur Unterstützung ihrer Mitmenschen beim Ansehen der Übertragung an.

Nötig war Letzteres dann allerdings gar nicht wirklich: Die Großrinderfelder waren offensichtlich alle schon fit in Sachen Zugriff auf den Live-Stream.

Nun möchte man in einer Nachbesprechung das Vergangene nochmals betrachten und sich auch Gedanken zur Optimierung machen. Aus Sicht der Initiatoren wäre es toll, wenn der Kreis weiter zusammenhält und vielleicht auch noch wächst. Es werde vermutlich so sein, dass man auch in den nächsten Wochen immer noch etwas zu tun findet, so Rainer Gerhards.

Lösung gesucht

Man beschäftige sich derzeit unter anderem bereits mit einer Lösung für den „IT-Support“ bei Großeltern. Normalerweise fahre man als Verwandter bei „Kleinigkeiten“ an PC und Tablet „einfach mal vorbei“ – gerade das gehe im Moment aber nicht. Dann merke man erst, wie schwierig die Hilfe nur per Telefon sei. Hier sollten Informationen zu technischen Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt werden.

Auch weitere Live-Übertragungen wichtiger Ereignisse seien natürlich nicht ausgeschlossen.

Wie es sich in Corona-Zeiten gehört, trifft sich der Helferkreis virtuell via WebEx-Videokonferenz. Auch der Zugang über Telefon ist möglich (falls jemand unterwegs ist). Die Tagesordnung steht noch nicht genau fest, solle aber eine kurze gegenseitige Vorstellung, die Nachbetrachtung der Unterstützung bei der Live-Übertragung und mögliche weitere Aktionen und Themengebiete umfassen. mae

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020