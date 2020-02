Da blieb kein Auge trocken

Gerchsheim.Mit einem bunten närrischen Programm sorgten die „Flotten Bienen“ beim Frauenfasching wieder für prächtige Stimmung im Saal. Die Mischung aus Showtanz, Sketchen und Gesangseinlagen fand einmal mehr großen Anklang bei den Fastnachterinnen aus Gerchsheim und den zahlreichen Gästen, die nicht mit Beifall geizten.

Ausgelassen gefeiert haben beim Frauenfasching der kfd die Zuschauerinnen, die wieder eine tolle Stimmung und ein wahrer Angriff auf die Lachmuskeln erwartete. Nach der musikalischen Begrüßung durch die „Flotten Bienen“ (Katja Michel, Marion Stoy, Alexandra Kretzer und Eva Brünner) und einem kräftigen „Strohnapf helau“ ging es Schlag auf Schlag.

Nachdem die Fastnachterinnen bereits am Vormittag im Großrinderfelder Rathaus Bürgermeister Johannes Leibold nach nur drei Wochen Amtszeit die Macht entrissen hatten, gaben sie sich am Abend eher versöhnlich. Seine Frau erhielt den Rest der Krawatte zurück. „Damit wir sie im nächsten Jahr bei König Johannes wieder abschneiden können“, so die „Flotten Bienen“.

Die Mini-Garde des TSV Gerchsheim (Trainerinnen Marina und Ailina Troch) lehrte als schaurig-schöne Vampire und Fledermäuse den Besucherinnen das Fürchten. Die kleinen Draculas waren der gelungene Auftakt des närrischen Abends.

Nicht weniger Spaß hatte das Narrenvolk mit den beiden Putzfrauen (Alexandra Kretzer und Eva Brünner). Die frustrierten Fußbodenkosmetikerinnen waren auf der Suche nach einem Mann. Und so hatte eine der beiden sie im Internet bei einem Dating-Portal angemeldet: Unter dem Pseudonym „Chantalle 23“ und „Denise, die Erste“ wollten sie den richtigen finden. Die Pailettenkleider hatten sie unter der Kittelschürze schon mal an und so manchen Song auf den Lippen.

Sportlich ging es bei den Rainbow Kids (Andreas Reichelt und Julia Karl) zu. Die Cheerleader sorgten für mächtig Wirbel auf der Bühne. Eine Dschungelparty machte anschließend die Teenie Garde (Marina und Ailina Troch). Die Mädels legten in kunterbunten Kostümen eine kesse Sohle aufs Parkett.

„Pfundsweiber“ in Italien

Kein Auge blieb beim musikalischen Auftritt der „Pfundsweiber“ trocken. Die vier Damen zog es nach „Bella Italia“. Doch die erhofften heißblütigen Italiener und Charmeure fanden sie nicht und mussten erkennen: „Das Essen in Gerchsheim schmeckt doch besser – mit den Kipf vom Bäcker Dittmann und der Wurst vom Metzger Knab.“

Den Saal rockte dann das Männerballett aus Neubrunn. Im ägyptischen Museum ließ man nachts die Mumien erwachen und eroberte die Bühne im Pfarrsaal.

Für jede Menge Lokalkolorit an diesem närrischen Abend sorgten einmal mehr Katrine (Karin Seubert) und Bawett (Marianne Karl). Ihnen entging nichts. Sie hatten nicht nur die engagierte Arbeit des Teams der Frauengemeinschaft im Blick, sondern wussten auch so manches Schmankerl von den Ausflügen der örtlichen Vereine zu berichten. Auch den Rathaussturm der Frauen am Schmutzigen Donnerstag kommentierten die beiden Gerchsheimerinnen: „Jetzt sind wir Bürgermeister.“

Für einen tänzerischen Höhepunkt sorgte danach Jana Weller. Die 16-Jährige ist als Tanzmariechen bei den Eisinger „Schneegänz“ aktiv und hat schon mehrere Preise eingeheimst. Der blonde Wirbelwind fegte schwung- und temperamentvoll über die Bühne und sorgte mit Überschlag und Spagat für athletische Höchstleistungen.

Sportlich und vor allem attraktiv für ihre Männer wollten auch zwei Schwestern (Katja Michel und Marion Stoy) sein, die sich beim Schönheitschirurgen trafen und über die „Erotik des Ehelebens“ philosophierten. Während die eine ihrer Hüfte bereits einen Namen gegeben hat, nämlich „Tiramisu“, berichtete die andere von der gemeinsamen Einkaufstour im Dessous-Laden, um die Männer zu Hause zu überraschen.

Sich selbst auf die Schippe nahmen zum Abschluss die Flotten Bienen. Sie wollten die drei älteren Turndamen (Karin Seubert, Marianne Karl und Anni Schneider) bei ihrer Gymnastik überraschen – und trafen sie nach der Turnstunde beim Kaffeetrinken. Mit der Parodie „Cellulite“ sorgten die neuen Sportlerinnen für Begeisterung und lautstarke Lacher bei den Närrinnen. „Gott ist doch ein Mann. Warum tut er uns das an? Warum ist Gott nur so gemein, schuf uns mit Dellen an Po und Bein“, klagten sie.

Schwungvoll wie der Abend begonnen hatte, endete das rund vierstündige Programm mit dem Abschiedslied aller Akteurinnen auf der Bühne. Die „Stohnapfbuam“ (Christian Kretzer und John Heer), die den Narrentempel musikalisch zum Beben brachten, heizten danach dem begeisterten Publikum kräftig ein, so dass nach den vielen Schunkelrunden auch das Tanzbein geschwungen wurde. kfd

