Buntes Programm für alle Generationen

Nach zwölfjähriger Auszeit veranstaltet der Gewerbeverein am Sonntag, 29. September, wieder eine Gewerbeschau in Gerchsheim. Im „Geißgraben“ präsentieren sich die Firmen ab 11.30 Uhr.

Gerchsheim. „Im Gewerbegebiet Am Geißgraben/Hintern Berg hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Bestehende Betriebe haben erweitert oder umgebaut, neue Firmen habe sich niedergelassen, so dass sich das inzwischen ordentlich gewachsene Areal sehen lassen kann“, fasst Michael Grund, Vorsitzender des Gewerbevereins, den Hintergrund für die Ausstellung zusammen. Knapp 30 Aussteller präsentieren sich an diesem Tag und bieten ihre Waren und Dienstleistungen an.

Offizielle Eröffnung

Nach der offiziellen Eröffnung auf dem Parkplatz der Firma Karl’s Säfte durch den ersten Bürgermeisterstellvertreter Dr. Sven Schultheiß und Michael Grund, besteht genügend Möglichkeit, sich bei den Betrieben über ihre Produkte zu informieren. Es gibt allerhand Interessantes und Wissenswertes aus den unterschiedlichsten Betrieben und Dienstleistungen zu erkunden. Dazu gibt es ein buntes Kinderprogramm mit etlichen weiteren spannenden Aktionen.

Auf dem Firmengelände von Bittermann & Weiss Holzhaus gibt es sowohl Holzschnittwerke zu bewundern, als auch für die kleinen Besucher eine Hüpfburg und ein historisches Karussell. Oder die Kinder können mit Minibaggern spielen. In der Firmenhalle von Veit Heer ist ein Abenteuerspielplatz entstanden. Hier kann der Nachwuchs mit Baggern, Bulldogs oder Lkw in verschiedenen Schüttgutmaterialien ihrem Spieltrieb und ihrer Kreativität sowie baulichen Fähigkeiten freien Lauf lassen. Außerdem gibt es eine weitere Hüpfburg, in Windeseile hergestellte bunte Luftballontiere und für die Schleckermäuler Süßigkeiten und Popcorn.

Mehrere örtliche Vereine und Gewerbetreibende verwöhnen die Besucher mit einer abwechslungsreichen kulinarischen Küche.

Erstmals sind auch die Helfer vor Ort (HvO) Gerchsheim dabei, so dass in einem Notfall oder bei kleinen Verletzungen sofort Hilfe geleistet werden kann.

Alles ist vorbereitet

Es ist also alles vorbereitet, auch dank der Unterstützung durch die politische Gemeinde, damit die Gewerbeschau für alle ein Erfolg wird. Michael Grund und seine Kollegen aus dem Gewerbeverein haben jedenfalls alles unternommen, damit sich die Gäste wohlfühlen können. Dazu gehören auch ausreichend Parkplätze auf den Außenflächen des Gewerbegebietes Am Geißgraben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019