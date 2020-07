Bürger nehmen Zukunft des Dorfs selbst in die Hand

Großrinderfeld.„Unser Dorf Großrinderfeld hat Zukunft“: Unter diesem Motto beteiligen sich Bürger der Gemeinde Großrinderfeld am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2020 bis 2022. Die Federführung hat dabei Ortsvorsteher Walter Lutz. Die Auftaktveranstaltung fand nun in Form einer Videokonferenz statt.

Wie es in einem Pressebericht der Verantwortlichen heißt, hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg nun zum 27. Mal Dörfer mit weniger als 3000 Einwohnern zur Teilnahme an diesem Wettbewerb aufgerufen. Der Großrinderfelder Ortschaftsrat entschloss sich in seiner Mai-Sitzung zu diesem Schritt. Denn der Wettbewerb biete die Chance, das Engagement der Bürger nach außen hin zu zeigen. Dadurch könnten unter anderem der Tourismus gefördert und die Ortschaft wirtschaftlich vorangebracht werden. Ein wichtiges Thema sei auch die Digitalisierung.

Um am Bezirksentscheid teilnehmen zu können, muss von der Gemeinde ein Erstantrag gestellt werden. Dies habe Großrinderfeld bereits im Mai getan, wurde erklärt. Das Regierungspräsidium werde im Laufe des Antragsverfahrens mittel eines standardisierten Fragebogens abfragen, warum das Dorf Großrinderfeld Zukunft hat.

Nicht wie geplant im September 2020, sondern corona-bedingt erst 2021 muss die Ortschaft einer Kommission aus Fachleuten vor Ort präsentiert werden. Die Jury gibt danach ihre Bewertung ab. Insgesamt können maximal 70 Punkte erzielt werden. Die beiden Dörfer mit den meisten Zählern werden zum Landeswettbewerb zugelassen.

„Wir sind schon Sieger, weil wir uns beteiligen“, betonte Walter Lutz. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass allein durch die Teilnahme am Wettbewerb ein großer Schub durch die Dörfer gegangen sei. Durch die Kommission erhalte man außerdem „einen Blick von außen“ auf Großrinderfeld.

Die Zukunft eines Dorfes habe sehr viel mit Lebensqualität zu tun, erklärte der Ortsvorsteher weiter. Deshalb müsse man in der schriftlichen Präsentation sehr detailliert darstellen, was die Lebensqualität in der Ortschaft bereits positiv beeinflusst. Es sollte aber auch gezeigt werden, in welchen Bereichen eine Verbesserung der Lebensqualität noch möglich wäre.

Dies stelle sich ganz unterschiedlich dar: Ein Bürger wünsche sich einen Bauplatz, um sein Wohnhaus bauen zu können, der Nächste eine Bank an einem schönen Aussichtspunkt, wieder andere den Ausbau der Betreuungszeit im Kindergarten.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden von der Kommission folgende vier Projektfelder beurteilt: Entwicklung der Infrastruktur und wirtschaftliche Konzepte, soziale, kulturelle und sportliche Initiativen, Baugestaltung und Innenentwicklung des Dorfes sowie die Grüngestaltung und „das Dorf in der Landschaft“.

Nun geht es in Großrinderfeld darum, die Bürger in das Projekt einzubeziehen. Dazu soll ein Fragebogen online gestellt werden, damit diese ihr Dorf unmittelbar voranbringen. Bei der Abfrageaktion geht es um folgende Fragen: Wie sollte die Zukunft des Dorfes Großrinderfeld aus Sicht seiner Bürger aussehen? Wie kann sich die Bürgerschaft unmittelbar einbringen? Welche Projekte (oft sind es kleine Maßnahmen) könnten die Lebensqualität weiter verbessern und damit auf die Zukunft des Dorfes Einfluss nehmen? pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020