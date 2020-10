Blumen für neue Leiterin Silke Dosch

Gerchsheim.Bei einem Besuch von Pfarrer Dr. Samulski wurde in der Kindertagesstätte St. Anna in Gerchsheim Erntedank gefeiert. In jeder Krippen- und Kindergartengruppe wurde auf heimelige Weise mit vorgetragenen Gebeten, Legearbeiten und Fürbitten rund um die gruppeninternen, ausgestalteten Altäre gefeiert. Pfarrer Dr. Damian Samulski stellte die „Ernte“, den „Dank“ und das „Fest“ in den Mittelpunkt seiner Worte. Die Segnung der vielen geschmückten Erntedankkörbchen rundete die Feier ab.

Weiter hieß der Seelsorger Silke Dosch als neue Kindergartenleitung willkommen. Auch im Namen der Pfarrgemeinde St. Johannes überreichte er ihr einen Blumenstrauß. Wie Samulski sagte, könne Dosch auf einen reichen Erfahrungsschatz in Bezug auf Pädagogik und Organisation zurückgreifen. Denn sie arbeitet seit 1996 als Erzieherin in „ihrem“ Kindergarten St. Anna und seit 2008 zudem als interne Krippenpädagogin. „Ich mach das doch gern“, betonte Dosch mit einem Lächeln. Als Nachfolgerin von Jan Eckhoff leitet sie seit Juli drei Kindergartengruppen und einhalb Krippengruppen sowie 18 Teammitglieder. zug

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020