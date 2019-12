Schönfeld.Es ist eine gute Tradition, das Weihnachtskonzert der Musikkapelle Schönfeld. Bereits zum 16. Mal traf man sich in der St.-Vitus-Kirche, um die zahlreichen Besucher aus der Großgemeinde und darüber hinaus weihnachtlich einzustimmen.

Das Geheimnis des Erfolges ist die Einbeziehung von Chören und dem Erzählen von nachdenklichen Geschichten. So war es jedenfalls in den vergangenen Jahren. In diesem Jahr hatte Dirigent Elmar Sührer sich etwas anderes einfallen lassen.

Neben den Klängen der Musikkapelle waren es einige Solisten, die das Konzert bereicherten. Theresia Nahm und ihr Lied von den „Regenbogenfarben“ überzeugte dabei ebenso wie Andreas Gehrig („When you say nothing at all“) und Stefan Schmitt („Die weiße Pracht“).

Neu war in diesem Jahr der Schönfelder Projektchor. Das Zusammenfinden von aktiven Musikern der Musikkapelle Schönfeld und weiteren interessierten Sängern unter der Leitung von Elmar Sührer kam sehr gut an. Ihre Auswahl an weihnachtlichen Liedern regte zum Nachdenken an, ebenso wie die von Silvia Ziegler vorgelesene Geschichte vom Weihnachtslicht. Da wurde vielen in der Kirche erst klar, warum man in der Vorweihnachtszeit so viele Kerzen anzündet.

Erstmals dabei war auch der Kinder- und Jugendchor Ilmspan unter der Leitung von Matthias und Ute Fleischmann. Die Kinder begeisterten sofort mit ihren Stimmen, und als Ute Fleischmann als zweite Stimme noch mit einstieg, kam echtes Gänsehautgefühl auf.

Alle Auftritte wurden wieder von Edgar Hufnagel angekündigt, der seit Jahren als Moderator des Abends fungiert. Gemeindereferentin Birgit Kuhn, die Pfarrer Damian Samulski vertrat, brachte es auf den Punkt, als sie alle Auftretenden lobte: „Ihr habt uns besinnliche Momente geschenkt“. Und mehr kann man von einem Weihnachtskonzert auch nicht erreichen. Die ganze Besinnlichkeit äußerte sich in dem gemeinsamen Singen von Dietrich Bonhoeffers Lied „Von guten Mächten“ und dem Klassiker „Oh du fröhliche“ gemeinsam mit den Chören und der Musikkapelle Schönfeld. Das ging für einen kurzen Moment „der Stern der Liebe“ auf, wie es im Lied des Projektchores am Anfang des Konzertes geheißen hatte.

Nach dem Konzert hatten fleißige Hände in den beiden Buden Glühwein und Gegrilltes vorbereitet, so dass der Abend nicht sofort enden musste. Man stand noch lange beieinander. Das Konzert der Musikkapelle Schönfeld hatte die Menschen zusammen geführt. Das war das schönste Geschenk des Abends, hörte man häufiger.

