Begeistertes Publikum

Großrinderfeld.Alle zwei Jahre veranstaltet das Gemeindeteam am dritten Adventssonntag ein Konzert in der Pfarrkirche St. Michael. Mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ wurde das Konzert eröffnet. Pfarrer Dr. Damian Samulski begrüßte die Zuhörer in der voll besetzten Pfarrkirche und dankte den Mitwirkenden für die vielen ehrenamtlichen Stunden für Proben und Vorbereitungen, damit dieses Konzert stattfand.

Mit dem „Ave Maria“ von J. S. Bach als ersten musikalischen Beitrag stimmte Organist Ernst Richter auf den Abend ein. Danach hatte der Kirchenchor Großrinderfeld unter Leitung von Christian Meyer seinen Auftritt mit den adventlichen Liedern „O Heiland reiß die Himmel auf“ (Satz von Stephan Thinnes) und „Zu Bethlehem der Engel sprach“ (Satz von Arno Leicht).

Mit einem nachdenklichen Text von Iris Macke rief Doris Dawidziak die Zuhörer zu einem Perspektivenwechsel auf.

Im zweiten Teil gab der Kirchenchor die beiden Weihnachtslieder „Grünet Felder, grünet Wiesen“ von Armin Knab und Händels „Freue dich Welt“ zum Besten. Nach dem Chorgesang hatte die junge Debütantin Alina Hemberger mit der Gitarre ihren Soloauftritt. Souverän begeisterte sie die Zuhörer mit dem Lied „Du bist ein Königskind“ von Frieder Gutscher.

Anschließend folgte mit dem Bläserensemble „Rentnerblech“ ein instrumentaler Teil des Konzertes. Mit „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Philipp Nicolai, „Festliche Musik“ von Ernst Hampel und Melchior Franks „Parvane“ wurde der erste Teil ihres Auftritts dargeboten.

Nach einer zum Nachdenken anregenden Geschichte, wiederum vorgetragen von Doris Dawidziak, folgte der zweite Teil des Bläserensembles, bei dem die Zuhörer die Stücke „Herbei, o ihr Gläubigen“ von John Reading, „Adventsfried’n“ von Gerhard Hausberger und „Schlusssatz aus Oratoria de Noel“ von Camille Saint Saens genießen durften.

Alina Hemberger sang bei ihrem zweiten Auftritt die beiden Lieder „Mögen Engel dich begleiten“ und zum Abschluss „Was wirklich bleibt“ von Christina Stürmer.

Wieder Chorgesang erwartete die Zuhörer mit dem Chor „Haste Töne“ unter der Leitung von Klaus Günther. Der erste Teil wurde mit den Liedern „Mache dich auf, werde Licht“ von J. Jourdan/H. Heizmann und „My Lord has come“ von Will Todd gestaltet.

Weitere Gedanken zum Advent von Doris Dawidziak folgten, bevor der Chor „Haste Töne“ mit den beiden Stücken „A Christmas Blessing“ von Stopford sowie in Erstaufführung „O Magnum Mysterium“ von Morten Lauridsen die Zuhörer einmal mehr begeisterten.

Ernst Richter beendete die Vorträge des Konzertes mit dem Orgelstück „Der Tag der ist so freudenreich, Variationen“ von P. Anton Estendorffer. Traditionell nicht fehlen durfte zum feierlichen Abschluss das Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, gemeinsam gesungen von den Chören und den Konzertbesuchern und unterstützt von den Klängen der Orgel und den Bläsern von „Rentnerblech“. Mit viel Applaus von den begeisterten Zuhörern wurden Sänger und Musikanten am Ende des Konzertes bedacht. Pfarrer Samulski wies auf den Spendenerlös hin, der dieses Jahr an den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-Kreis gehen soll. Anschließend rief er alle Besucher zum gemütlichen beisammensein auf, das von den Großrinderfelder Ministranten schon eifrig vorbereitet wurde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019