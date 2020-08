„Arznei und Kraft für die Seele“

Gerchsheim.Mit dem Sammeln von Kräutern für den Würzbüschel wird in Gerchsheim eine alte Tradition lebendig gehalten. Damit dies auch an künftige Generationen weitergegeben werden kann, bietet die Frauengemeinschaft eine Wanderung durch die Flure der Gemarkung an. Im Ferienprogramm der Gemeinde Großrinderfeld ist das mittlerweile ein fester Bestandteil.

So waren rund 20 Kinder und weitere zehn Erwachsene unterwegs, um Heilpflanzen und Kräuter für den Würzbüschel zu sammeln. In katholischen Gemeinden werden sie am Fest Mariä Himmelfahrt geweiht und dann zu Hause aufbewahrt. Nach einem alten christlichen Gebet sollen die Kräuter „Arznei für den Leib und Kraft für die Seele“ sein.

Die Mitglieder der Frauengemeinschaft machten sich mit den jungen Teilnehmern auf den Weg in Richtung See, um dort und im nahen Gartengelände die entsprechenden Pflanzen zu sammeln. Dabei erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über die Heilkräuter und ihre Verwendung. Trotz des heißen Sommertags waren die jungen Teilnehmer mit großem Elan bei der Sache und suchten die schönsten Pflanzen aus.

Auf dem Rückweg ging es vorbei am Baugebiet „Knauer II“, wo ebenfalls einiges über die dortige Flora erzählt wurde.

An Anwesen von Karin Seubert hatten sich die Teilnehmer eine Stärkung verdient. Und dort wurden unter fachkundiger Unterstützung von Christel Fuchs und Marlene Heudorf aus den gesammelten Kräutern schöne Büschel gebunden.

Am Sonntag, 16. August, werden die Kräuterbüschel der Ferienprogramm-Kinder und die Sträuße aller Gemeindemitglieder beim Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Gerchsheim gesegnet. kfd

