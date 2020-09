Aquaplaning als Unfallgrund

Großrinderfeld.Bedingt durch Starkregen kam es am Donnerstagabend zu zwei schwereren Unfällen auf der A 81 bei Großrinderfeld. Gegen 20.30 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem Audi A3 in Richtung der Bayerischen Landesgrenze unterwegs. Ihr Pkw geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch einen Vorunfall befand sich bereits ein Loch in den niedergedrückten Außenschutzplanken, welches mit Warnbaken abgesichert war. Durch diese Lücke schleuderte das Auto hindurch, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Unfallhelfer versorgten die verletzte 32-Jährige. Später brachten eine Rettungswagenbesatzung und eine Notärztin sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr mit vier Fahrzeugen zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz. Der Audi erlitt einen Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regennasser Fahrbahn kam wenig später auch in Richtung Tauberbischofsheim ein 47-Jähriger mit seinem VW Sharan von der Fahrbahn ab. Der Aquaplaning-Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Nachdem das Auto in die Leitplanke neben dem Standstreifen gerutscht war, wurde es durch die Wucht des Aufpralls nach links abgewiesen und blieb circa 80 Meter weiter auf dem linken Fahrstreifen stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020