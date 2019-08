Alkoholisiert am Steuer gesessen

Großrinderfeld.Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte am Samstag, gegen 15 Uhr, die Polizei, nachdem ihr ein Rollerfahrer auf der Landesstraße zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Mann fuhr sehr langsam und benötigte die gesamte Fahrbahnbreite. Zwischen seinen Füßen hatte er eine Bierdose stehen, aus der er trank.

Eine Streife unterzog den Mann einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Die Weiterfahrt war für 56-Jährigen an Ort und Stelle beendet. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Hierbei versuchte er sich zu widersetzen und wehrte sich gegen die Maßnahme. Aus diesem Grund legten die Polizisten dem 56-Jährigen Handschellen an. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

