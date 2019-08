Ära Schmidt endet nach vier Jahren

Das Gewerbegebiet „Geißgraben II“ wächst weiter: Der Gemeinderat bewilligte einen Vorentwurf für eine zweite Bebauungsplanänderung.

Grossrinderfeld. Zum Abschied gab es Blumen: Am Dienstag leitete Anette Schmidt ihre letzte Sitzung als Bürgermeisterin von Großrinderfeld. Ab dem 1. September übernimmt sie das Amt in Tauberbischofsheim.

Der Gemeinderat und die aktuelle Rathauschefin gingen mit versöhnlichen Worten auseinander. Sven Schultheiß, der Schmidt stellvertretend verabschiedete, sprach von einer insgesamt „vertrauensvollen und fairen Zusammenarbeit“ über die vier Jahre. „Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken und werde Großrinderfeld immer in guter Erinnerung behalten. Wir werden auch weiter indirekt miteinander zu tun haben. Bei den anstehenden Entscheidungen wünsche ich Ihnen alles Gute“, sagte die Bürgermeisterin zum Abschied.

Im Fokus der Gemeinderatssitzung im Rathaus stand eine Bebauungsplanänderung des Gewerbegebiets „Geißgraben II“ in Gerchsheim. „Das Gebiet hat eine sehr gute Entwicklung genommen“, zeigte sich die Bürgermeisterin erfreut. Bei einem Besuch der Firma Seubert sei sie „sehr beeindruckt“ von den Produktionsabläufen gewesen. „Auch andere Firmen haben sich dort prächtig entwickelt“, betonte Schmidt.

Die Firma Bittermann & Weiss plant eine Erweiterung, wodurch die Erstellung eines weiteren Bebauungsplans notwendig wurde (wir berichteten). Elmar Göbel vom Ingenieurbüro ibu gab in der Sitzung Einblick in die Planungen. „Das Unternehmen braucht 30 000 Quadratmeter mehr Raum. Beabsichtigt ist deshalb, das Gebiet in südlicher und östlicher Richtung zu erweitern“, erläuterte Göbel. Ausgeschlossen ist die Ansiedlung von kirchlichen und kulturellen Trägern sowie von Tankstellen. Der Einzelhandel ist zugelassen, informierte Göbel.

Bei einer Begehung im Rahmen der speziellen artenschutzrechtliche Prüfung seien drei Bodenbrüter gefunden worden. Deshalb müssten Ausgleichmaßnahmen erfolgen. Der neue Bebauungsplan sieht eine Fläche von artenreichem Grünland direkt angrenzend an die A 81 vor. Unterhalb der Gewerbefläche der Firma Bittermann & Weiss sei eine Regenwasserbehandlungsanlage vorgesehen.

Zustimmung zu Vorentwurf

Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf über die zweite Bebauungsplanänderung einstimmig zu. Außerdem wurde auch der Beschluss zu frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden einmütig bewilligt. Bürgermeisterin Anette Schmidt geht davon aus, dass es noch bis zum Frühjahr 2020 dauern könnte, bis ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt.

Auf der Tagesordnung stand auch die „Gewerbeschau Gerchsheim“, die am 29. September stattfinden soll. Um den Betrieben während der Veranstaltung sowohl Beratung als auch Verkauf zu ermöglichen, war ein Satzungsbeschluss nach dem Ladenöffnungsgesetz notwendig. Der Gemeinderat bewilligte diesen einstimmig. Die Gewerbetreibenden dürfen damit von 11.30 bis 16.30 Uhr öffnen und verkaufen.

Für laufende Baustellen braucht die Gemeinde Geld. Man plant eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Millionen Euro. Kämmerer Werner Horn stellte in der Gemeinderatssitzung zwei Varianten für die Kreditaufnahme vor: Die KfW-Bank gewährt „besondere Kommunalkredite“, erklärte Horn.

Der Tag des „Abrufs“ sei entscheidend, zu welchen Konditionen der Kredit abgeschlossen werden kann. Am 13. August lag der Zinssatz bei einer Laufzeit von 20 Jahren noch bei 0,13 Prozent, am Tag der Sitzung war er dann schon auf 0,05 Prozent gesunken. Der Kämmerer nannte dann eine Alternative, die es in sich hatte. Die Sparkasse bot der Gemeinde einen zinsfreien Kredit zu einer Laufzeit von zehn Jahren an. Nach einer kurzen Diskussion entschied sich der Gemeinderat aber bei zwei Enthaltungen für den Kredit der KfW-Bank.

Außerdem beauftragte die Gemeinde das Ingenieurbüro ibu, eine Voruntersuchung für die Erneuerung des Abwasserpumpwerks im Ortsteil Großrinderfeld zu erstellen. Der Kämmerer erklärte: Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Probleme, die Pumpen waren mehrmals defekt. Jetzt muss überlegt werden, ob eine Ausbesserung oder gar ein kompletter Austausch notwendig ist. Wir müssen jetzt die Voruntersuchung abwarten.“

Die Gemeinde habe schon mehrmals mit dem Ingenieurbüro zusammengearbeitet und in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen gemacht. Der Gemeinderat beauftragte das Unternehmen deshalb einstimmig.

