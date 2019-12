Adventskonzert in der Pfarrkirche

Großrinderfeld.Ein besinnliches Adventskonzert findet am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael statt. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen der Kirchenchor Großrinderfeld, der Chor „Haste Töne“, das Bläserensemble „Rentnerblech“ , die Solisten Ernst Richter (Orgel) und Alina Hemberger, (Gitarre/Gesang), sowie Meditationstexte. Im Anschluss laden die Ministranten ein zu Glühwein, Punsch und Gebäck. Spenden für da Konzert gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ Main-Tauber-Kreis. Bild: Anita Geiger- Ermer

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019