Adventskonzert in der Pfarrkirche

Schönfeld.Das Adventskonzert des Musikvereins ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Gemeindeleben, hat sich aber auch über die Gesamtgemeinde Großrinderfeld hinaus einen guten Ruf erworben. Am Sonntag, 8. Dezember, ab 17.30 Uhr werden in der St. Vitus-Kirche der Projektchor Schönfeld, die Musikkapelle Schönfeld, der Kinder- und Jugendchor Ilmspan sowie einige Solisten, für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Wie in den vergangenen Jahren, hat Elmar Sührer wieder viele gute Ideen, um den Besuchern ein Konzert mit traditionellen, klassischen und modernen Liedern im Kirchenschiff zu bieten. Im Anschluss treffen sich Alt und Jung auf dem Kirchenplatz und im Pfarrsaal, um den Abend des zweiten Adventssonntags bei guten Gesprächen ausklingen zu lassen. Bild: Musikkapelle

