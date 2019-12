Adventliche Atmosphäre

Gerchsheim.Der Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag ist aus dem Terminkalender in Gerchsheim nicht mehr wegzudenken. Ab 13.30 Uhr wollen Vereine und Gruppen an Pfarrkirche und in Herrenstraße weihnachtliche Atmosphäre verbreiten. Um 13.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt durch die Kinder der Kindertagesstätte St. Anna eröffnet. Um 14 und 15 Uhr sorgt die Musikgruppe „Klangspiel“ in der Kirche für einen besonderen Höhepunkt. Die kleinen Gäste freuen sich, wenn um 14.30 Uhr der Nikolaus zu Besuch kommt und kleine Geschenke verteilt.

Wer dem Christkind lauschen will, das die Weihnachtsgeschichte erzählt, sollte um 16 Uhr in die Pfarrkirche kommen. Musikalisch umrahmt wird die Lesung vom Jugendorchester der Jugendmusikschule Gerchsheim, die auch den musikalischen Ausklang um 17.30 Uhr übernimmt.

Am Weihnachtsmarkt beteiligen sich wieder zahlreiche Vereine von der Feuerwehr über TSV und Frauengemeinschaft, sowie verschiedene Gruppierungen und Privatpersonen. Sie laden zum Bummeln ein und bieten viele Geschenkideen sowie Kunsthandwerkliches zum Verkauf an. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Auf dem historischen Kinderkarussell dürfen die Kleinen eine Runde drehen. Interessierte können einen Blick in die katholische öffentliche Bücherei werfen und bei einer großen Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen. Zum Gerchsheimer Weihnachtsmarkt gehört seit Jahren auch der Christbaumverkauf. Die Jugendfeuerwehr übernimmt anschließend den Transport der Bäume zu den Häusern der Käufer.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019