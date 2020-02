40 Sportler erhalten Abzeichen

Großrinderfeld.Zur Übergabe der Sportabzeichen begrüßte der Vorsitzende des TuS Großrinderfeld, Uwe Schultheiß, gemeinsam mit seinen beiden Vorstandskollegen Benedikt Kees und Matthias Lutz die erfolgreichen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im neu renovierten Sportheim des TuS Großrinderfeld.

Schultheiß honorierte die Leistungen, die im Verein erbracht wurden, ehe Matthias Götzelmann als Vertreter des Sportkreises Tauberbischofsheim das Wort ergriff. Er stellte heraus, dass es trotz der vielen verschiedenen Möglichkeiten und differenzierten Übungsformen immer noch eine Herausforderung sei, das Abzeichen abzulegen.

23 Mal Gold

Gemeinsam mit Martin Göhring vom Sportabzeichenteam überreichte er die Urkunden und Anstecknadeln an die Mitglieder. Göhring, der mit seinem Team in den letzten Jahren immer einen Sportabzeichentag organisierte, nannte es vorbildlich, dass die drei Vorsitzenden alle selbst das Sportabzeichen abgelegt haben, und wünschte sich, dass jeder im nächsten Jahr noch einen weiteren TuS-ler mit zum Sportabzeichentreff nimmt. Er bedauerte, dass die Zahl der abgelegten Abzeichen etwas zurückgegangen sei.

Sechs besonders sportliche Familien erhielten die Familienurkunden. Insgesamt gab es 40 Sportabzeichen, davon vier in Bronze, 15 in Silber und 23 in Gold.

Turn- und Fußballabzeichen

Im Rahmen des Sportabzeichentages und in Turnstunden der Kinderturngruppen konnte auch das Fußballabzeichen, beziehungsweise Schnupperabzeichen des DFB und das Turnabzeichen des Deutschen Turner Bundes abgelegt werden. Diese Abzeichen können für das Sportabzeichen im Bereich „Koordination“ mit angerechnet werden und sind für die Teilnehmer eine gute Ergänzung zum Sportabzeichen.

Verschiedene Kategorien

Beim Dribbeln, Passen und Schießen, aber auch bei verschiedenen Bewegungsformen wie Springen, Hüpfen und Balancieren zeigten alle Teilnehmer großes Geschick.

Insgesamt neun Fußballabzeichen, zehn Schnupperabzeichen und 24 Turnabzeichen wurden vergeben. Auch hier gibt es verschiedene Kategorien.

Die Urkunden wurden den Sportlern von der Turnbeauftragten Nicole Bethäuser und Matthias Lutz überreicht. mae

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020