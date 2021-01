Zweitligist 1. FC Nürnberg schickt viele Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Welt weiter fest im Griff. Auch der Fußball spürt die Einschnitte in empfindlichem Maß. Vor allem die fehlenden Zuschauer im Stadion machen sich emotional und wirtschaftlich bemerkbar.

Das hat auch beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur Folge, dass Mitarbeiter in gewissen Bereichen der Geschäftsstelle, des Fanshops und Nachwuchsleistungszentrums vorübergehend – solange die Pandemie-Beschränkungen bestehen und keine Zuschauer ins Stadion dürfen – nur eingeschränkt agieren können. Aus diesen Gründen befindet sich beim FCN erneut ein Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit, der Club stockt das staatlich festgelegte Kurzarbeitergeld auf.

„Bei unserem Vorgehen steht die Sozialverträglichkeit im Mittelpunkt aller Überlegungen. Ziele unserer Maßnahmen sind es, die Liquidität des Vereins zu verbessern und die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter in diesen schwierigen Zeiten zu sichern“, erklärt Niels Rossow, Kaufmännischer Vorstand und fügte an: „Wir sind unseren Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie der freiwilligen Kurzarbeit-Regelung erneut zugestimmt haben. Mitarbeiter, die nicht in Kurzarbeit sind, verzichten ebenso auf Gehalt, so dass sich jeder im Verein solidarisch zeigt und seinen Teil beiträgt.“

Spieler verdienen weniger

Neben der Belegschaft trägt auch die Mannschaft des 1. FC Nürnberg einen erheblichen Anteil bei und verzichtet auf Teile ihrer Bezüge. Sport-Vorstand Dieter Hecking hat in den zurückliegenden Tagen mit jedem Spieler und Trainer Einzelgespräche geführt. „Wir haben eine Lösung gefunden, die mich sehr freut. Die Bereitschaft, auf Geld zu verzichten, war von Anfang an vorhanden. Die Mannschaft ist sich ihrer Verantwortung bewusst.“

Weil es sich um individuelle Lösungen mit jedem einzelnen Spieler oder den Mitgliedern des Trainer-Gespanns handelt, ist eine pauschale oder prozentuale Bezifferung des finfnziellen Verzichts nicht möglich. pati

