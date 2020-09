Zweite Hälfte klar dominiert

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – TSV Waldangelloch 5:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Wolz, Berberich, Kilian, Scheuermann, Haas, Höpfl, Knüll (85. Hemrich), Schäffner, Boccagno, Dörr (46. Schneider), Schmitt (46. Veith).

Mit einem verdienten Sieg im heimischen Muckbachstadion starteten die Fußballerinnen in die Landesligasaison 2020/2021. In der Anfangsphase kamen die Gäste besser ins Spiel, bis der Heimelf nach einer schönen Einzelleistung von Stürmerin Verena Dörr das Glück im Abschluss fehlte und sie eine 100prozentige Torchance vergab. In der 35. Minute ging die SpG verdient durch Sarah Kilian, nach schönem Zuspiel von Ellen Boccagno, in Führung. Im Anschluss entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause wurde Verena Dörr im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sarah Kilian sicher zum 2:0.

Die zweite Hälfte dominierte die Heimelf und kam zu zahlreichen Torchancen. Es dauerte jedoch bis zur 75. Minute, ehe Benita Höpfl mit ihrem platzierten Flachschuss alles klar machte und auf 3:0 erhöhte. Das 4:0 gelang Verena Dörr nach schönem Solo. Den Schlusspunkt setzte Sabrina Knüll zum 5:0 nach zunächst abgwehrtem Schuss von Verena Dörr. Mit diesem verdienten Sieg gelang der SpG ein guter Saisonauftakt.

Das nächste Spiel am Samstag, 16. September, steigt bei der SpG Mückenloch/Neckargemünd. sth

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.09.2020