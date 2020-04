Zwei wechseln, einer hört auf

Trotz der Corona-Pandemie und einer damit verbundenen Spielpause seit Mitte März laufen die Planungen beim Fußball-Verbandsligisten VfR Gommersdorf für die kommende Spielzeit.

Nach dem 21. Spieltag stehen die Jagsttäler bei einem Spiel Rückstand auf dem 15. Tabellenplatz. Bei vier Absteigern wäre das der erste Abstiegsplatz. Der Relegationsplatz ist mit fünf Punkten Abstand bei den restlichen 14 Spielen nicht unerreichbar. Doch niemand weiß zum jetzigen Zeitpunkt, wie der restliche Verlauf der Saison von Politik und Verband gehandelt wird.

Silberzahn wird Spielertrainer

Untätig waren die VfR-Teammanager Jörg Olkus und Daniel Gärtner in der fußballlosen Zeit nicht. 16 Spieler des aktuellen Kaders haben ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Definitiv steht fest, dass Torhüter Nico Bayha nach vier Jahren und 88 Spielen den VfR in Richtung Oberligist Neckarsulmer SU verlässt. Schon zum Ende der Vorrunde verkündete Abwehrspieler Sascha Silberzahn seien Wechsel zum Saisonende in Richtung SGM Markelsheim/Elpersheim, wo der junge Familienvater als Spielertrainer einsteigt. Er war fünf Spielzeiten (117 Spiele) beim Jagsttalverein. Nach acht Jahren bei 158 Einsätzen beendet Florian Stelzer seine Zeit in Gommersdorf. Ob er überhaupt und wo er nach der Coronazeit wieder spielt, ist im Moment noch ungewiss.

Gedankenspiele

Spekulationen in verschiedene Richtungen über die laufende Saison werden auch beim VfR gedanklich durchgespielt. Doch wissen natürlich alle Verantwortlichen, dass in ein paar Tagen alles Durchdachte Makulatur sein kann. eub

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020