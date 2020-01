Zwei Tage lang im Turniermodus

Die Futsal-Kreismeisterschaften der der B-und A-Junioren im Fußballkreis Tauberbischofsheim werden am Wochenende (25./26. Januar) in der Stadthalle Lauda ausgetragen. Um den Titel bei den B-Junioren wird dabei am Samstag und bei den A-Junioren am Sonntag gespielt. Der Beginn des Hallenspektakels ist an beiden Tagen um 11 Uhr.

B-Junioren

Insgesamt zwölf Teams, die sich in der Vorrunde durchgesetzt haben, messen sich in dieser Altersklasse, um den Kreismeister im Futsal auszuspielen. Der neue Titelträger qualifiziert sich zudem für die Badischen Meisterschaften.

Die Konkurrenten gehen dabei zunächst in zwei Gruppen auf Punktejagd. Die jeweils Gruppenersten und- zweiten ziehen ins Halbfinale ein. Gespielt wird jede Partie über zehn Minuten.

Mit dabei ist auch der Titelverteidiger FV Lauda, der nach den in der Vorrunde gezeigten Leistungen auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen ist. Allerdings gilt es sich in der ersten Gruppe zunächst gegen starke Konkurrenz von den Jugendspielgemeinschaften Nassig/Wildbach Maintal und dem Brehmbachtal zu behaupten. Nicht zu unterschätzen sind auch die weiteren Mitstreiter in dieser Gruppe von der JSG Umpfertal und der JSG Uissigheim/Reicholzheim/Külsheim sowie die dritte Garnitur aus dem Mittleren Taubertal.

In der zweiten Gruppe haben sowohl die JSG Mainschleife als auch die JSG Mittleres Taubertal gleich zwei Teams im Titelrennen. Insbesondere die erste Garnitur von der Mainschleife hat in der Vorrunde überzeugt und kann sich berechtigte Titelhoffnungen machen.

Dies gilt auch für die spielstarken Kicker von der JSG Unterbalbach/Oberbalbach/Edelfingen. Die beiden genannten Mitfavoriten müssen sich allerdings auf heftige Gegenwehr der Konkurrenz von der JSG Mittleres Taubertal und der JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld gefasst machen.

Die Halbfinals bei den B-Junioren sind an diesem tag ab 16.45 Uhr angesetzt. Das Finale wird dann voraussichtlich gegen 17.30 Uhr angepfiffen, zuvor wird um Platz drei gespielt.

A-Junioren

Am Sonntag geht es dann bei den A-Junioren für insgesamt elf Teams geht es am Sonntag um den Titel. Insgesamt elf Teams gehen an den Start. Eröffnet wird die Punktehatz um 11 Uhr mit der ersten Begegnung der Vorrundengruppe A zwischen der zweiten und dritten Garnitur des Gastgebers FV Lauda. Auch ein Team des Titelverteidigers JSG Külsheim/Reicholzheim/Hundheim-Stb. ist vertreten. Die weiteren Mitstreiter in dieser Gruppe lauten JSG Mainschleife, JSG Mittleres Taubertal II sowie JSG Unterbalbach//Oberbalbach/Edelfingen.

Unmittelbar nach dem Eröffnungsspiel greifen dann auch die Teams der Vorrundengruppe B ins Spielgeschehen ein. Dabei trifft zunächst die JSG Umpfertal/Assamstadt auf die zweite Garnitur der JSG Unterbalbach. Vervollständigt wird die Konkurrenz mit einem weiteren Team des FV Lauda, sowie der JSG Külsheim und JSG Mittleres Taubertal. Um 15.45 Uhr starten die Halbfinalspiele, unmittelbar danach wird das kleine Finale ausgetragen. Das Endspiel soll voraussichtlich gegen 16.30 Uhr beginnen kja

