Zwei Neue beim SVK

Mit Beginn der Trainingsvorbereitung in der vergangenen Woche sind auch die Personalplanungen bei Fußball-Landesligist SV Königshofen abgeschlossen. Als Neuzugänge wurden dabei Tizian Knab von den A-Junioren des FSV Hollenbach und Christoph Neser vom SV Oberbalbach vorgestellt. Nicht mehr zur Verfügung steht dem SVK dagegen Tayfun Inal, der studienbedingt zum württembergischen Landesligisten SV Böblingen wechselte. Für die Messestädter steht am kommenden sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr beim SV Pülfringen das erste Testspiel auf dem Programm, bevor man am Sonntag, 2. August, um 17 Uhr in der ersten Runde des BFV-Pokals beim FC Freya Limbach antritt. ch

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.07.2020