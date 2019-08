Zwei Mal sind Sieger unter sich

In der Kreisklasse C Tauberbischofsheim stehen am zweiten Spieltag zwei Partien auf dem Programm, in denen sich jeweils zwei Sieger des Auftakt-Wochenendes gegenüber stehen. Es handelt sich hierbei um die Partien SpG Reicholzheim/Dörlesberg II gegen den FC Eichel II sowie SpG Gerchsheim II/Unteraltertheim gegen Türkgücü Wertheim II. Wer von diesem Quartett sich nun auch am zweiten Spieltag durchsetzt, der dürfte in dieser Saison gute Aussichten haben, recht weit vorne zu landen.

Vor einer verhältnismäßig leichten Aufgabe dürfte Spitzenreiter SpG Wittighausen/Zimmern II stehen, schließlich geht es zum Tabellenschlusslicht SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II. Nach dem ersten Spieltag sind solche Tabellenpositionen zwar nur bedingt aussagekräftig, ein Wink mit dem Zaunpfahl sind sie aber allemal, auch wenn die Saison noch lang ist und deshalb noch viel passieren kann. ptt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019