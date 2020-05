Geht es nach dem Willen des Badischen Fußballverbandes, wird der FV Lauda nun Meister der Landesliga Odenwald (wir berichteten) und kehrt ab September in die Verbandsliga Nordbaden zurück. So weit die Theorie. Nun regt sich beim FV Lauda allerdings Widerstand gegen den Wiederaufstieg. Es gibt zwei „Lager“ beim FV – das für den Verbleib in der Landesliga und das „pro Aufstieg“. Am Mittwoch

...