Zwei Chancen ganz sicher verwandelt

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – SpG Mückenloch/Neckarg. 2:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann (54. Wolz), Veith, Schneider, Hartnagel, Scheuermann, Haas, Höpfl, Knüll, Schmitt (56. Meinrath), Schäffner, Dörr (62. Fast, 89. Zipf).

Eine starke Leistung zeigten die Frauenfussballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim beim Martini-Messe-Heimspiel gegen Mückenloch/Neckargemünd. Bereits in der vierten Spielminute wurde Nele Schmitt nach Zuspiel von Verena Dörr im Strafraum unsanft von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Pia Scheuermann sicher und platziert zum 1:0. Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Heimelf spielte diszipliniert und mit großem Einsatz, doch weder Sabrina Knüll, noch Verena Dörr konnten ihre Möglichkeiten verwerten.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte musste Torspielerin Christina Schuchmann nach einem Zusammenstoß mit einer Spielerin verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wurde jedoch von Nachwuchstalent Amelie Wolz mustergültig ersetzt. Die Einwechselspielerinnen Nicole Meinrath und Linda Fast konnten in der Offensive weitere Akzente setzen. Pech hatte die Heimelf bei einem Lattentreffer von Linda Fast. Es dauerte bis zur 79. Minute, bis Nele Schmitt nach Flanke von Verena Dörr das Tor zum 2:0 gelang. Mit diesem Sieg kletterte die SpG auf Rang vier in der Tabelle. Am Samstag, 19. Oktober, tritt die SpG in Untergimpern an. Der Tabellenachte ist stets ein unbequemer Gegner, und die Spiele gingen meißt äußerst knapp aus. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019