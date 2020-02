Zur Pause schon mit 0:3 hinten

Die TSG Hoffenheim kassierte in der Frauen-Bundesliga eine verdiente 2:5-Niederlage gegen den Tabellenführer VfL Wolfsburg. Im Spitzenspiel lagen die zweitplatzierten Hoffenheimerinnen nach einem starken Start der Gäste bereits früh mit drei Toren in Rückstand (6., 15., 23.). Nach der Pause hielt die TSG zwar besser dagegen, doch Svenja Huth erhöhte (70.). Für einen starken Kampf belohnte sich das Team von Trainer Jürgen Ehrmann zumindest mit zwei Treffern von Maximiliane Rall (72.) und Luana Bühler (84.), aber auch Wolfsburg traf nochmal (80.).

Einen besseren Auftakt ins neue Jahr und damit in die Rest-Rückrunde hätte es für die Frauen-Bundesliga wohl kaum geben können. Am Freitagabend begegneten sich mit der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg die zwei bisher erfolgreichsten Teams der Saison. Die „Wölfinnen“ reisten als ungeschlagener Tabellenführer ins Dietmar-Hopp-Stadion nach Hoffenheim, die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann hatte sich zur Überraschung vieler in ihrer siebten Bundesliga-Spielzeit als schärfster Verfolger des amtierenden Double-Siegers entpuppt.

Spielführerin fällt aus

Verzichten musste die TSG im Top-Spiel neben Martina Tufekovic und Fabienne Dongus kurzfristig auch auf Spielführerin Leonie Pankratz, die mit einer Grippe das Bett hütete. Damit feierte Katharina Naschenweng, die sich in der Viererkette der TSG neben Michaela Specht, Luana Bühler und Sarai Linder einreihte, ihr Startelf-Debüt. Davor formierte sich mit Franziska Harsch, Isabella Hartig und Lena Lattwein im Zentrum, Tabea Waßmuth und Maximiliane Rall auf den Außenbahnen und Nicole Billa in der Spitze eine variable Konstellation.

Allerdings erkannten die 1710 Zuschauer schnell die Stärke der Gäste aus Wolfsburg und somit die Tatsache, dass der VfL Meisterschaftsfavorit Nummer eins bleibt. pik

