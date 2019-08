Zum Start erst einmal ein richtiges Brett

Der 1. FC Umpfertal II erlebte in der letzten Saison mehr Tiefen als Höhen und stieg am Ende mit dem 12. Tabellenplatz aus der Kreisklasse A in die B-Klasse ab. In der ersten Partie trifft der FCU nun auf den Altaufsteiger FC Hundheim/Steinbach II. Nach einer ebenfalls durchwachsenen Saison gelang ihnen immerhin noch ein guter achter Tabellenplatz. Mit dem „Neuen“ erwartet sie

...