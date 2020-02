Zum Start: Derbyzeit in Harthausen

Bereits zum dritten Mal ist am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) das Derby in Harthausen angesetzt. Es ist die einzige Hängepartie der Vorrunde, die für beide Kontrahenten recht wechselhaft verlief. Neuling SV Harthausen hatte nach sehr respektablen Start nur eines der ersten sechs Spiele verloren. Dann war das Team von Harald Ott allerdings vom Verletzungspech arg gebeutelt und zierte nach einem halben Dutzend Pleiten in Serie sogar das Tabellenende. Durch einen zu diesem Zeitpunkt sehr überraschenden 2:0-Heimerfolg gegen den TV Niederstetten reichte der Igersheimer Teilortclub (12 Punkte) die Rote Laterne an den SC Wiesenbach (10) weiter. Punktgleich mit dem SC Amrichshausen ist der Aufsteiger nun Drittletzter und hat mit einem Heimsieg im Nachholspiel am Sonntag die Chance, auch noch den Lokalrivalen FC Igersheim (13) hinter sich zu lassen.

Einen größeren Sprung in der Tabelle kann die SGM Markelsheim/Elpersheim machen. Der Tabellenfünfte (23) kann mit einem Derbysieg in Harthausen sowohl an der punktgleichen SGM Mulfingen/Hollenbach II als auch am TV Niederstetten und dem FC Phönix Nagelsberg (je 25) vorbeiziehen, Relegationsplatz 2 erobern und bis auf vier Zähler an Herbstmeister Spvgg. Gammesfeld heranrücken. Kann der Bezirksligaabsteiger seiner Favoritenrolle gerecht werden? Nach zwei Niederlagen zum Schluss des Fußballjahres 2019 steht das Team von Marco Reuß unter Zugzwang.

