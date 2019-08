Zum Auftakt gleich ein echtes Topspiel

VfB Altheim – TSV Höpfingen II: Gleich ein Topspiel zum Auftakt für den großen Meisterschaftsfavoriten aus Altheim. Mit neun Neuzugängen will der VfB in dieser Saison endlich wieder in die Kreisliga aufsteigen. Entsprechend hoch sind auch die eigenen Ansprüche: besser als in der vorigen Saison – und da war es Rang drei. Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren vielversprechend,

