Nach zwei Niederlagen in Folge schlug die TSG Hoffenheim in der Frauenfußball-Bundesliga den SC Freiburg daheim verdient mit 4:1 (2:0). Dabei überzeugten die Hoffenheimerinnen insbesondere im ersten Durchgang mit viel Spielfreude, per Doppelschlag durch Maximiliane Rall und Nicole Billa gelang die leistungsgerechte Pausenführung. In der zweiten Hälfte wurde Freiburg stärker, doch auf den Anschlusstreffer durch Hasret Kayikci reagierte die TSG mit Toren von Tabea Waßmuth und Jana Beuschlein.

Die TSG startete mutig, wach und spielfreudig ins Baden-Derby. In einer starken Anfangsphase verpassten die Hoffenheimerinnen allerdings die frühe Führung. Bei den Gästen aus Freiburg lief in der Offensive nur wenig zusammen. Die TSG spielte sich meist mit sicherem Kurzpassspiel aus dem eigenen Strafraum und befreite sich so aus dem frühen Pressing des SCF. Zwar ergaben sich nun auf beiden Seiten weniger hochkarätige Chancen, doch nach 36 Minuten erarbeiteten sich die Hoffenheimerinnen völlig verdient mit einem Doppelschlag durch Maximiliane Rall und Nicole Billa eine Zwei-Tore-Führung (36., 37.).

Jana Beuschlein trifft

Nach dem guten ersten Durchgang verlor die Partie im Laufe der zweiten Hälfte an Qualität, die TSG schaffte es nur noch selten, sich mit guten Ballstaffetten durch die gegnerischen Reihen zu kombinieren. Freiburg war nun das bessere Team. In der Schlussphase kam Freiburg zum verdienten Anschlusstreffer (74.). Doch bevor die Führung der TSG endgültig zu wackeln begann, sorgte Tabea Waßmuth mit einem satten Flachschuss für die Vorentscheidung (86.). In der Schlussminute erhöhte Jana Beuschlein auf 4:1 (90. +4). „Ein wenig zu hoch aber verdient“, bezeichnete Trainer Jürgen Ehrmann den Sieg. pik

