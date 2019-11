Zu fahrlässiger Umgang mit den Chancen

FC Würzburger Kickers – KFC Uerdingen 1:2

Würzburg: Müller, Kaufmann, Gnaase, Sontheimer (65., Widemann), Pfeiffer, Hemmerich (53., Vrenezi), Hägele, Schuppan, Rhein (79., Kwadwo), Ronstadt, Herrmann.

Uerdingen: Königshofer, Lukimya, Großkreutz, Boere (88., Osawe), Pflücke, Bittroff, Evina (74., Kinsombi), Mbom, Barry (79., Rodriguez Araya), Konrad, Maroh.

Tore: 0:1 (26.), 0:2 (76.) beide Tom Boere, 1:2 (90.) Sebastian Schuppan. – Schiedsrichter: Katrin Rafalski (Besse). – Zuschauer: 4455.

Viel Glanz und Glamour in der 3. Liga hatten die Zuschauer am Samstag in der Würzburger „Flyeralarm-Arena“ erwartet, wenn eine doch vergleichsweise namhafte Mannschaft wie der KFC Uerdingen um Weltmeister Kevin Großkreutz, der an diesem Tag in die Startelf zurückkehrte, und Manager Stefan Effenberg beim FWK gastiert.

Doch das Spiel erwies sich eher als das Gegenteil zum „Glanz-und-Glamour-Fußball“, „Not gegen Elend“ trifft es wohl besser. Die Würzburger Kickers zeigten bei Weitem nicht die fußballerische Leistung, wie sie es schon in dieser Saisonimmer wieder einmal präsentiert haben. So verlor die Schiele-Truppe durchaus verdient mit 1:2 gegen defensiv kompakt stehende Uerdinger.

Es fehlte den Kickers über das gesamte Spiel hinweg an Durchschlagskraft, gerade nach dem plötzlichen 1:0, bei dem Uerdingens Top-Torjäger Tom Boere nach einem Eckball im „Fünfer“ die Übersicht behielt und den Ball über die Linie drückte (26.). Flügelflitzer Fabio Kaufmann versuchte in dieser Phase immer wieder, sich auf der rechten Seite durchzusetzen, doch an Uerdingens Verteidiger Kevin Großkreutz gab es kein Vorbeikommen.

Im zweiten Durchgang bot sich das gleiche Bild: Wenn die Würzburger zu Torgelegenheiten kamen, dann meist über Standards, doch die fanden oftmals keinen Abnehmer.

Uerdingen viel effektiver

Die Uerdinger nutzten Chancen effektiver: Zweite Chance für Uerdingen, zweites Tor: Der KFC kombinierte über zwei, drei Stationen, und wieder war es Tom Boere, der zum 2:0 einschob. Diese Effektivität und Abgeklärtheit Uerdingens machte in diesem Spiel schlichtweg den Unterschied. „Es gibt so Spiele, da hast du nur zwei oder drei gute Möglichkeiten. Dann müssen wir aber die halt auch nutzen, um solche Duelle zu gewinnen“, gestand sich ein enttäuschter Sebastian Schuppan nach dem Spiel ein, und der Kapitän fügte an: „Wir sind zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen.“

Gerade in der zweiten Hälfte fehlte bei den „Rothosen“ über weite Strecken der Biss, der Wille, auch solche „dreckigen“ Spiele zu gewinnen und die gegebenen Möglichkeiten eiskalt zu nutzen, wie es der Gegner getan hat. „Es war von jedem heute einfach zu wenig“, brachte Dave Gnaase die Teamleistung auf den Punkt. Warum das so war, kann sich von der Schiele-Truppe keiner so wirklich erklären. Denn dank der Länderspielpause hatten die Kickers fast zwei Wochen Zeit, um sich auf das Spiel gegen Uerdingen vorzubereiten. Nun ist es ein Rätsel, warum es dann gegen Uerdingen nicht klappte. „Wir müssen uns richtig Gedanken machen“, mahnt Innenverteidiger Schuppan. Der Kapitän kritisiert das Verhalten der Mannschaft in der zweiten Hälfte: „Wir waren viel zu ungenau und zu unkonzentriert.“ Auch sich selbst nahm Schuppan dabei nicht heraus: „Ich bin normalerweise einer der Spieler, der die Truppe in solchen Situationen dann mitreißen muss, doch das hab ich heute nicht geschafft.“

Schwer genug wird für die Würzburger noch das restliche Jahr bis zur Winterpause: Am nächsten Samstag müssen die „Rothosen“ in Rostock ran, Bis dahin hat Trainer Schiele noch einiges aus der Begegnung gegen Uerdingen aufzuarbeiten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019