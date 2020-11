Zimmermann: „Die Lage ist angespannt“

Noch immer herrscht in der Fußball-Regionalliga Südwest eine große Unklarheit, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Der Grund liegt dabei in Rheinland-Pfalz. Dort dürfen die Regionalliga-Klubs laut Landesverordnung zurzeit weder trainieren noch spielen. Denn Rheinland-Pfalz sieht die vierte Liga als Amateurliga, anders als die Landesregierungen in Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland.

Das stößt gerade den größeren Vereinen wie Kickers Offenbach sauer auf (wir berichteten). So wirf der OFC den kleineren Vereinen vor, den Fußball nur als Hobby zu betreiben und fordern die DFB-Verantwortlichen auf, bei der rheinland-pfälzische Politik auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu drängen.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, sagte bei SWR-Sport in Rheinland-Pfalz: „Von Eskalation sind wir ein Stück weit entfernt. Aber trotzdem ist die Lage tatsächlich angespannt. Denn die Profi- und Amateurvereine in der Regionalliga bekommt man seit Jahrzehnten nicht zusammen. Es ist aber eine Übergangsliga und die wird es im Fußball immer geben müssen. Dazu kommt die Corona-Problematik und deshalb liegen die Nerven jetzt einfach blank.“

„Gesundheit geht vor“

Laut SWR-Informationen sind demnach aktuell neun der 22 Regionalliga-Klubs der Auffassung, dass die Gesundheit ihrer Spieler vorgehen sollte und haben unter Federführung von Steinbach Haiger in einem offenen Brief für eine sofortige Winterpause und den Wiederbeginn am 29. Januar plädiert. Die Grundproblematik wir dabei laut Zimmermann aber weiterhin Bestand haben: „Es ist leider so, eine professionelle Struktur in einem Klub sorgt nicht unbedingt immer für sportlichen Erfolg. Und andererseits gibt es immer wieder Amateurvereine, die so erfolgreich sind, dass sie dieses Niveau erreichen.“

