Yella Peppel mit höchster Wertung

TSV Gerätturnen Die C-Jugend Turnerinnen des TSV Markelsheim haben ihr großes Herbstziel erreicht: das Landesmannschaftsfinale der P-Stufen in Niederstetten. Mit dieser Leistung zählen sie zu den 12 besten Mannschaften des Schwäbischen Turnerbundes bei den 12- bis 13-Jährigen. Amelie Dollmann (Jahrgang 2006), Ella-Louise Maier (Jahrgang 2007), Lara Metzger, Milla und Yella Peppel (alle Jahrgang 2006) turnten in Bargau beim Bezirksfinale konzentriert und zeigten alle einen Gerätevierkampf mit wenigen Patzern. Am Boden glänzten sie mit der besten Mannschaftswertung. Yella Peppel war die Einzelturnerinnen mit der höchsten Tageswertung, Die Markelsheimerinnen gewannen Bronze mit 183,55 Punkten, zusammen mit der Mannschaft der TSG Heilbronn. Jetzt wartetdas Landesfinale am 23. November in Niederstetten ab 13.30 Uhr. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019