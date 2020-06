Württemberg legt erste Termine vor

Nach der Bekanntgabe der neuen Corona-Verordnung Sport durch die Landesregierung, die am heutigen Mittwoch, 1. Juli, in Kraft tritt und nach der unter gewissen Voraussetzungen in Baden-Württemberg wieder Fußball gespielt werden darf, hat der Württembergische Fußballverband (WFV) die Planungen für die neue Saison weiter vorangetrieben und die noch verbleibenden Partien des WFV-Pokals 2019/2020 terminiert.

Demnach soll der offizielle Saisonstart für die neuen Meisterschaftsrunden der überbezirklichen Ligen am Wochenende 22./23. August erfolgen. Die Viertel- und Halbfinals des Verbands-Pokals, die noch ausstehen, sollen am 1. und 8. August stattfinden. Der Termin für das Finale steht noch nicht fest. Der Sieger des Verbands-Pokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Termine in der Übersicht

22./23. August 2020: Saisonstart Oberliga Baden-Württemberg Herren (Termin Staffeltag: geplant 27. Juli), Saisonstark Verbandsliga Württemberg Herren (Staffeltag geplant 28. Juli), Saisonstart Landesliga 1 Herren (Staffeltag geplant 29. Juli), Saisonstart Landesliga 2 Herren (Staffeltag geplant 29. Juli), Saisonstart Landesliga 3 Herren (Staffeltag geplant 30. Juli), Saisonstart Landesliga 4 Herren (Staffeltag geplant 30. Juli). WFV-Pokal 2019/2020 Herren: 1. August Viertelfinale, 8. August Halbfinale; Finale: Termin noch offen. WFV-Pokal 2020/21 Herren: 8. August 1. Runde. WFV-Verbandspokal der Frauen 2019/20: 2. August Achtelfinale, 9. August Viertelfinale, 16. August Halbfinale, 23. August Finale. WFV-Verbandspokal der Frauen 2020/21: 30. August 1. Runde. dpa

