Workshop rund um den Frauenfußball

Nach drei Vorstandstreffs zum Thema Frauen- und Mädchenfußball mit 79 Vereinsvertreter aus 47 Vereinen steht am Samstag, 12. Oktober, beim Badischen Fußball-Verband (BFV) der nächste Schritt an. An einem Workshop in der Sportschule Schöneck können sich alle interessierten Vereinsvertreter beteiligen, um aus den Ideen konkrete Maßnahmen zu entwickeln.

Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr stehen die drei bei den Vorstandstreffs am höchsten priorisierten Themen im Fokus: Gewinnung und Bindung von Spielerinnen, Steigerung der Wertschätzung für den Frauen- und Mädchenfußball sowie Spielbetrieb.

„Wir freuen uns sehr darauf, den eingeschlagenen Weg mit den Vereinen gemeinsam weiterzugehen. Macht mit, denn es ist in unser aller Interesse“, appelliert Daniela Quintana, die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball.

Im Workshop stehen 25 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind über die Homepage des Badischen Fußballverbandes möglich.

