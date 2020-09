Wittighausen/Zimmern II kann Tabellenführer werden

Den ersten Saisonsieg holte der FC Hundheim/Steinbach II am vergangenen Sonntag und siegte deutlich mit 8:0 gegen den SV Distelhausen II. Nun wartet auf den FC, die dadurch auf den dritten Platz in der C-Klasse-Tabelle geklettert sind, die SpG Welzbachtal II, die am Wochenende spielfrei war und dadurch auf den 5. Platz abrutschte. Besonders aufpassen muss die Heimelf auf Raphael Schäfer und Michael Lutz, die beiden steuerten zum Sieg am Sonntag fünf Treffer bei.

Gebeutelte von der 0:8-Niederlage am Sonntag geht es für den SV Distelhausen II nun gegen die SpG Wittighausen/Zimmern II, die noch immer ohne Niederlage sind. Die Spielgemeinschaft kann mit einem Sieg Tabellenführer werden, da der direkte Konkurrent VfB Reicholzheim/Dörlesberg II spielfrei ist.

Türkücü Wertheim II bestreitet am Sonntag das Ligaspiel gegen die SpG Hochhausen/Impfingen II/Tauberbischofsheim III in Hochhausen. Die Gastgeber warten weiter auf den ersten „Dreier“. In zwei Ligaspielen schossen sie lediglich ein Tor. mg

