„Wir sind fast wie Brüder“

Stefan Strerath und Peter Hogen sind dicke Kumpel. Strerath ist sogar Taufpate von Hogens Sohn Henrik. Bei der Spvgg. Neckarelz in der Ober- und Regionalliga war Hogen Trainer und Strerath dessen Co. Morgen stehen sich die beiden „Fußball-Experten“ aus Mosbach als Trainer-Kontrahenten gegenüber, wenn Straraths Neckarelzer bei Hogens Gommersdorfern in der Verbandsliga Baden gegeneinander

...