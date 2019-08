„Wir können einige Systeme spielen“

Die Fußball-Landesliga Odenwald startet am Samstag, 17. August, mit der Partie zwischen dem Mosbacher FV und dem FV Lauda in die neue Saison. Von den Mitkonkurrenten wird der FV Lauda aufs Favoritenschild gehoben. Das hat unsere traditionelle Umfrage ergeben, die wir in unserer Fußball-Beilage „Volltreffer“ veröffentlicht haben. Im Vorfeld der neuen Spielzeit unterhielten wir uns mit Marcel Baumann, dem Trainer des Aufstiegsfavoriten FV Lauda. unter anderem über die für ihn nicht neue Ausgangssituation.

Herr Baumann, nicht zum ersten Mal muss der FV Lauda mit der Favoritenrolle leben. Wird die Runde dadurch schwieriger?

Marcel Baumann: Ich finde, da machen es sich viele Teams relativ einfach. Auf der einen Seite wird gesagt, dass wir viel Potenzial verloren hätten, auf der anderen Seite wird uns aber die Favoritenrolle zugeschoben. Da will sicherlich der eine oder andere Verein uns zusätzlichen Druck aufladen, womit wir leben müssen, aber auch leben können. Ich nehme gerne Herausforderungen an.

Welche Bedeutung hatte der Pokalwettbewerb in der Vorbereitung?

Baumann: Mir persönlich macht der Pokal Riesenspaß. Ich freue mich jedes Jahr auf den Wettbewerb. Hier kannst du unter Wettkampfbedingungen spielen. Es ist ein anderer Zug im Spiel als in den Freundschaftspartien. Zudem hast du mit etwas Glück die Chance gegen Teams zu spielen, gegen die du sonst nicht kicken kannst. Ich möchte hier immer das Maximum erreichen, auch wenn es extrem schwer ist.

Ändert sich gegenüber der Verbandsliga das Spielsystem gegen defensivere Teams?

Baumann: Natürlich werden die meisten Spiele grundsätzlich eine andere Struktur haben als in der Verbandsliga. Aber auch dort haben wir uns nicht versteckt. Wir haben einige Systeme in der Vorbereitung ausprobiert, denn wir müssen flexibel sein. Oft wird Geduld gefragt sein. Erzwingen lässt sich auch in der Landesliga relativ wenig.

Ist der neue Kader darauf eingestellt, die Taktik im Bedarfsfall – etwa im Pokalspiel am 28. August daheim gegen den Verbandsligisten Neckarelz – zu ändern?

Baumann: Wie schon angesprochen, können wir einige Systeme spielen; das erwarte ich auch von meinen Spielern. Wobei Grundsysteme auch extrem unterschiedlich interpretiert werden können. Man kann auch ein 3-4-3 defensiv auf den Platz bringen. Entscheidender sind in der heutigen Zeit mittlerweile die Pressinghöhen und Umschaltmomente geworden.

