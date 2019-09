Wieder einmal entscheidet Ali Karsli

Königshofen – TSV Höpfingen 1:0

Königshofen: Hönig, Wolf, Helbig (89. Volkert), Tiefenbach, Wagner, Baumann, Rathmann, Michelbach M. (77. Henning), Karsli (88. Karim), Schwenkert, Inal (83. Michelbach N.).

Höpfingen: Stöckel, Kuhn, Nohe, Bartesch, Knörzer, S. Hauk (46. Hollerbach), Johnson, Dietz, J. Hauck, Münch, Diehm (68. Mechler),

Tor: 1:0 (20.) Karsli. – Schiedsrichter: Ridvan Sevim (Mosbach). – Zuschauer: 510.

Vor prächtiger Kulisse, zum Messeauftakt kamen über 500 Fans, gewann der SV Königshofen knapp aber letztendlich verdient mit 1:0. Von Beginn nahmen die Messestädter das Heft in die Hand und spielten geduldig gegen einen recht defensiv eingestellten Gegner nach vorne. Immer wieder über die Außen entstanden gefährliche Aktionen, doch zunächst war TSV-Keeper Lukas Stöckel nicht zu überwinden. In der 20. Minute war es dann aber soweit, als Ali Karsli nach genialer Vorarbeit über den fleißigen Aaron Schwenkert die längst überfällige Führung erzielte. Auch danach war die Einheimischen klar spielbestimmend, und Nico Wagner schloss eine herrliche Einzelaktion nur am Innenpfosten ab. Von den Gästen war bis dato nur wenig zu sehen, die Konter wurden schon früh im Keim erstickt.

Im zweiten Durchgang agierte Höpfingen deutlich offensiver und nun hatte die SV-Abwehr Schwerstarbeit zu verrichten. Allerdings die klareren Tormöglichkeiten hatten immer noch die Platzherren. Bei schnellen Angriffen verpasste zunächst Ali Karsli und kurz danach Nico Wagner. War die erste Hälfte noch eine deutliche Angelegenheit für den SVK, so lieferten sich mit zunehmender Spieldauer beide Teams einen offenen Schlagabtausch. In der 77. Minute fiel fast der Ausgleich, als Julian Hauk völlig freistehend den Ball über das Gehäuse jagte. Auf der Gegenseite hatten Jonas Helbig und der kurz zuvor eingewechselte Niklas Michelbach das 2:0 auf dem Fuß bzw. Kopf. Ovationen im Stehen nochmals gab es in der 89. Minute, als der vor Spielbeginn verabschiedete Sebastian Volkert nach über 400 Spielen für den SV Königshofen eingewechselt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019