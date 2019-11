Wieder an die Grenzen gehen

Für die Gommersdorfer steht am Sonntag (14.30 Uhr) in der Verbandsliga Nordbaden das nächste Kellerduell an. Nach den beiden Zu-Null-Heimsiegen geht die Reise nun nach Stutensee zum FC Friedrichstal. Der Oberliga-Absteiger ist noch nicht richtig in der Verbandsliga angekommen und steht mit zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Die nicht zufrieden stellende Oberligasaison beim FC Germania findet also seine Fortsetzung. Schmerzhaft war im Sommer der Abgang vom Torjäger Patrick Rödling, der sowohl in der Verbands- als auch Oberliga der Torgarant für den FC in den vergangenen Jahren war. Aber nicht nur er kehrte Friedrichstal den Rücken, sondern auch ganz wichtige Spieler wie Sturmkollege Claudio Ritter, Timo Di Giorgio, Johannes Weiß und Fabian Diringer, die alle Stammspieler waren und fast kein Spiel beim FC verpassten. Nach Ende September ging es mit der jungen Mannschaft rasant bergab. Die sieben Niederlagen in Folge ließen die Friedrichstaler auf den drittletzten Platz abstürzen.

VfR-Trainer Peter Hogen nannte nach dem überzeugenden 4:0-Sieg am Sonntag das Spiel als bestes, das er in seiner Zeit beim VfR gesehen hat. Ein ums andere Mal rissen die Gommersdorfer die Gästeabwehr über die Flügel auseinander. Dabei wurden noch klare Möglichkeiten ausgelassen. Alle Spieler waren motiviert bis in die Haarspitzen, keiner stand mit seiner Leistung hinten an. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die jetzt in Friedrichstal auch benötigt wird. Der Abstand zu den gesicherten Plätzen ist nicht abgerissen, das war und ist für die Hogen-Truppe wichtig.

Nur noch Kellerduelle

„Der hohe Sieg am Sonntag war natürlich sehr gut für unser Selbstvertrauen. Es hat auch gezeigt, dass wir mithalten können, wenn alle gemeinsam an die Grenzen gehen“, sagte VfR-Spielführer Fabian Geissler. Dabei dachte er schon weiter ans nächste Kellerduell: „Es wird für uns ein schwieriges Spiel, denn die Friedrichstaler haben bestimmt mehr Qualität als es momentan aussieht. Druck haben die aber mehr als wir. Den Abstand wollen wir zumindest halten“. In den letzten drei Partien vor der Winterpause stehen für den VfR Spiele gegen Kellerkinder an. Und da kann jeder Punkt wichtig sein oder noch wichtig werden.

