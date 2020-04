WFV ist für Flexibilität

Der Spielbetrieb im Amateurfußball ruht bekanntermaßen auf unbestimmte Zeit. Nun hat sich der Präsident Matthias Schöck zur Vorgehensweise des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) bezüglich der Corona-Krise geäußert: „Nach Ostern wird es sicherlich nicht gleich neue Wasserstandsmeldungen geben. Im Laufe des Monats Mai könnte man möglicherweise klarer sehen. Wir bereiten uns als Verband auf unterschiedliche Szenarien vor. Die Spielordnungen werden gerade innerhalb des DFB so verändert und angepasst, dass in den Landesverbänden flexible Lösungen möglich sind. Da geht es um die Dauer des Spieljahres, aber beispielsweise auch um Regelungen zu Vereinswechseln. So schaffen wir die Grundlage dafür, die Saison möglicherweise auch über den 30. Juni hinaus verlängern zu können.“

Direkte finanzielle Hilfe für die Vereine schloss Schöck hingegen aus: „Wir müssen da ehrlich, offen und transparent gegenüber den Vereinen sein. Direkte Finanzhilfen gehen allein schon aus steuerlichen Gründen nicht, da wir andernfalls unsere Gemeinnützigkeit gefährden würden. Außerdem müssen wir als Verband ja auch gravierende Einbußen durch fehlende Spieltagsabgaben oder fehlende Sponsoringeinnahmen kompensieren.“

Dagegen betont Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann in einer Pressemitteilung: „Die Corona-Pandemie ist auch für unsere Sportvereine und für deren Mitglieder in Baden-Württemberg eine große Herausforderung. Wir werden alles daran setzen, dass es durch das Corona-Virus und seine Nebenwirkungen kein Vereinssterben in Baden-Württemberg geben wird.“ Der Landessportverband (LSV) und das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport seien in ständigem Kontakt, um die Situation zu analysieren und gezielte Unterstützungsmaßnahmen zu ermöglichen. So werde man in Abstimmung mit dem LSV umgehend Mittel im laufenden Solidarpakt Sport zielgerichtet einsetzen, um in Not geratene Sportvereine zu unterstützen. Sollte diese Maßnahme nicht ausreichen, werde man sich für einen ergänzenden Notfallfonds einsetzen. „Wir sind entschlossen, überall dort Hilfe zu leisten, wo trotz bereits beschlossener Maßnahmen existenzielle Not oder besondere Härten drohen. Wir werden das Ehrenamt nicht im Stich lassen“, betonte Eisenmann. pati

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020