Wenn jeder an seine Grenzen geht und die Glücksgöttin einmal hold ist

Schon am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr ist der VfR Gommersdorf beim FC Astoria Walldorf II zu Gast. Die Walldorfer haben am Samstag durch eine 0:1-Heimniederlage gegen die Spvgg. Durlach-Aue überraschend die Tabellenführung abgeben müssen, und die Gommersdorfer mussten auch deshalb die Durlacher an sich vorbeiziehen lassen.

Vom Saisonstart weg gehört die Regionalligareserve des FC Astoria in die Spitzengruppe. Für den Oberliga-Absteiger bedeutete das 0:1 die zweite Niederlage – überraschenderweise beide zu Hause. Für die Gommersdorfer war das 0:6 die dritte Niederlage in Folge und das auch noch zu Null. Die Hogen-Truppe muss wieder stabiler werden, um nicht das nächste Fiasko zu erleben.

Sascha Silberzahn ist nach seiner Rot-Sperre wieder spielberechtigt. Er könnte zur Verstärkung der Abwehr wieder eingesetzt werden. „Wir müssen wieder unser Kämpferherz zeigen und um jeden Ball rennen und die Zweikämpfe suchen“, sagt er. Wenn jeder an seine Grenzen geht und die Glücksgöttin den Gommersdorfern mal hold ist, dann könnte auch mal eine Überraschung gelingen.

Nach den letzten drei Spielen sieht es aber eher nicht danach aus. Individuelle Fehler Einzelner nützten die Gegner konsequent aus. Ebenso wurden unsaubere Abspielfehler postwendend in eigene, schnelle Angriffe umgesetzt. „Wille und Einsatz passen ja“, sagte VfR-Teammanager Daniel Gärtner schon nach dem 0:4 in Mutschelbach. Doch um erfolgreich zu sein, war das zu wenig.

In Walldorf können die Routiniers Markus Gärtner und Tobias Scheifler sowie Julien Dotzauer nicht auflaufen. Die Verletztenmisere beim VfR zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen. Das gilt für VfR-Trainer Peter Hogen nicht immer als Entschuldigung. „Dann müssen andere halt dafür mehr Gas geben“, ist seine klare Ansage.

Aber an einem Freitagabend ist um das Walldorfer Kreuz eh nicht „Gas geben“ angesagt, sondern eher „Auf der Bremse stehen“. eub

