Weniger Mannschaften, längere Strecken

Hohenlohe. Die Anspannung in der voll besetzten Halle in Untersteinbach war förmlich spürbar. Eine tiefgreifende Reform im Jugendfußball steht nämlich an, und beim gemeinsamen Infoabend der Fußballbezirke Hohenlohe und Unterland wurde jene den Vereinsvertretern am Freitagabend in Pfedelbach vorgestellt.

Vor rund fünf Jahren bekamen die Verantwortlichen vom Verband den Auftrag, das Jugendspielsystem in Württemberg zu überprüfen. Ein wichtiger Aspekt dabei sollte sein, dass zukünftig alle Meister direkt in die nächsthöhere Liga aufsteigen dürfen. So fallen die Aufstiegsspiele am Saisonende weg und die Runde kann um ein paar Wochen in den Sommer hinein verlängert werden. Bislang mussten die C-Junioren in den Bezirksstaffeln beispielsweise schon Mitte Mai ihre Meister melden und hatten danach eine viermonatige Sommerpause bis Mitte September.

„Wir haben dann 2016 eine Kommission zusammengestellt, bei der wir alle mitgenommen haben“, erzählte Michael Supper, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses. Dabei betonte er, „dass wir nicht nur über junge Leute sprechen, sondern auch mit ihnen reden“. Aufgabe der Kommission war es, ein neues, gerechteres und zukunftsfähiges Spielsystem zu entwickeln, welches mindestens zehn Jahre Bestand hat. „Es war wichtig, dass wir uns viel Zeit genommen haben. Nach vier Jahren haben wir jetzt Entscheidungen gefällt, vor denen wir uns viele Meinungen angehört haben und auch einige Kompromisse eingegangen sind.“

WFV-Jugendspielleiter Horst Dürr stellte das neue, mit Spannung erwartete Spielsystem vor und stand zusammen mit Supper den Vereinsvertretern noch Rede und Antwort. Dass sich bei immer weniger Mannschaften und Spielern etwas ändern müsse, sei logisch. Dass es dadurch auch weitere Fahrtstrecken geben würde, unvermeidlich.

Für die überbezirklichen Ligen läuft bereits in dieser Runde die Qualifikation für das neue Spielsystem 1-3-9. Das heißt, bei den A-, B- und C-Junioren gibt es zukünftig nur noch eine württembergweite Verbandsstaffel, drei Landesstaffeln und neun Regionenstaffeln.

Vor allem Letztere betreffen den Jugendfußball im Bezirk Hohenlohe direkt, denn sie bedeuten, dass die Grenzen zum Bezirk Unterland gelockert werden und zukünftig beide gemeinsam die Regionenstaffel bilden. Eine Regionenliga gibt es übrigens im Frauenfußball schon seit einigen Jahren und sie hat sich bewährt.

Komplizierter Schlüssel

Die Staffelleiter werden von den Bezirken gemeinsam bestimmt. Die Qualifikation wird in der Vorrunde der Saison 2020/2021 ausgespielt. Aus dem Bezirk Unterland qualifizieren sich die fünf Meister der Qualistaffeln, aus dem Bezirk Hohenlohe kommen die fünf erstplatzierten Teams der Bezirksstaffel hinzu. Das heißt, die Regionenstaffel startet bereits nach der Winterpause der kommenden Saison, die Bezirksstaffel gehört dann der Vergangenheit an.

Zukünftig steigen also ab der kommenden Runde die Meister aus allen Ligen direkt auf. In dieser Saison gehen allerdings ausnahmsweise nur die Bezirksmeister bei den A- und B-Junioren in die Landesstaffel direkt hoch. Die Zweitplatzierten sowie der C-Jugend-Meister müssen Aufstiegsspiele machen. Wie genau die Aufstiegsrelegation abläuft, wird durch einen komplizierten Schlüssel erst nach Saisonende festgelegt.

Die Regionenstaffel hat eine Sollstärke von zehn Teams, aus der je nach Absteigerzahl aus der übergeordneten Landesstaffel „Württemberg Nord“ bis zu vier Mannschaften in die Qualistaffeln absteigen müssen. Darunter gibt es nämlich auch in Hohenlohe keine Bezirksstaffel mehr, sondern es werden drei Leistungsstaffeln nach der Winterpause gemeinsam mit dem Bezirk Unterland nach regionalen Gesichtspunkten gebildet, deren Meister direkt in die Regionenstaffel aufsteigen. Wie bisher, spielen alle Vereine unterhalb der Regionenstaffel in der Vorrunde in Qualistaffeln die Teilnehmer der Leistungsstaffeln aus. Den Spielbetrieb hier regelt wie bisher der Fußballbezirk Hohenlohe eigenständig.

„Die Qualität geht in die Bezirke zurück, weil die Regionenstaffel sicherlich stärker sein wird als die Bezirksliga“, betonte Supper. „Da gibt es keine zweistelligen Ergebnisse mehr.“ Bei der abschließenden Fragerunde gab es dennoch vereinzelt Kritik insbesondere wegen der größeren Fahrtwege bei zwei zusammengelegten Bezirken. „Eltern müssen den Leistungsgedanken leben und weite Fahrtstrecken in Kauf nehmen“, betonte Supper. Um Niveau zu bieten, müsse man zusätzliche Kilometer einfach in Kauf nehmen. Ein Vereinsvertreter aus dem Unterland befürchtete, dass es die Vereine aus seinem Bezirk schwer haben dürften in der Regionenstaffel, da es viele Großvereine in der Nähe gebe, die früh deren Talente abgriffen.

„Wir müssen den Kindern den Spaß am Fußball erhalten und den Drop-out durch attraktiven Fußball vermeiden“, gab Supper den Vereinsvertretern mit auf den Heimweg, die überwiegend offen gegenüber der Reform waren. Vereinzelt gab es sogar Wortmeldungen mit Lob für deren Ausgestaltung. „Vor allem Neuen hat man anfangs Respekt“, antwortete Supper auf die geäußerten Bedenken. „Das neue Spielsystem ist aber nicht in Stein gemeißelt.“ Nötigenfalls werde er auch an ein paar Stellschrauben drehen. Er sagte zudem den kleineren Vereinen zu, dass bei Bedarf Spielgemeinschaften auch wieder mit vier Vereinen möglich seien, die zudem ein Aufstiegsrecht für die Regionenstaffel haben.

Beim Pokal alles beim Alten

Hohenlohes Bezirksjugendleiter Niko Schwarz, der zusammen mit Carmen Czeilinger (Bezirksjugendleiterin Unterland) den Infoabend organisiert hatte, informierte darüber, dass beim Bezirkspokal vorerst alles beim Alten bleibe. Doch auch hier könne es in den nächsten Jahren zu einem gemeinsamen Wettbewerb der beiden Fußballbezirke kommen. „Wir verstehen uns prima und sind immer offen für Anregungen und Vorschläge.“ Nach ein paar Jahren sehe man dann, ob das neue System funktioniert, und möglicherweise könnte es dann sogar als Vorbild für den Erwachsenenbereich dienen, bei dem in den nächsten Jahren ebenfalls eine Reform ansteht. rm

