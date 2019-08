Weiterhin ungeschlagen

SV Waldhof Mannheim II – Spvgg. Neckarelz 1:2

Mannheim II: Tsiflidis, Marquardt (62. A. Bunjaku), Franzin (58. Hocker), Bouziane (58. Cabraja), Azizi, Assar, Vlahov, Haffa, Sprecakovic, Weik, Germies.

Neckarelz: Penz, Horning, Böhm, Schwind, Wissutschek, Traub (67. Luck), Böhm (90.+2 Karic), H. Hogen, Satilmis, Diefenbacher (79. Kizilyar), Zechmeister (85. Baumbusch).

Tore: 0:1 (47.) Diefenbacher, 0:2 (59.) Diefenbacher, 1:2 (65., Foulelfmeter) Sprecakovic. – Schiedsrichter: Stefan Faller (Neuthard). – Zuschauer: 94.

Die Spvgg. Neckarelz bleibt auch im dritten Saisonauftritt in der Verbandsliga Baden ungeschlagen. Beim SV Waldhof Mannheim setzte sich die Spielvereinigung am Sonntagmittag mit 1:2 (0:0) durch. Damit festigten die Rot-Schwarzen mit neun Zählern den zweiten Tabellenplatz. Lediglich der FC Astoria Walldorf II hat ebenfalls die gleiche Punktzahl auf dem Konto. Vor nur 94 Zuschauern auf dem Mannheimer Sportgelände am Alsenweg entwickelte sich zunächst eine offene Partie, wobei die Spvgg. Neckarelz die klareren Aktionen für sich verbuchte. Allerdings verpasste die Mannschaft von Stefan Strerath, daraus Kapital zu schlagen. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel stellte Spvgg. Neckarelz durch einen Doppelpack von Kevin Diefenbacher (47./59.) schnell auf 2:0. Damit schien das Spiel fast schon entschieden. Allerdings antwortete der Mannheimer Drittligaunterbau mit wütenden Angriffsaktionen und sollte sich bereits in der 65. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sinisa Sprecakovic in die Partie zurückmelden. Danach erhöhte der SVW II den Druck. So musste die Spvgg. Neckarelz bis zum Abpfiff um den dritten Saisonsieg bangen. Am Ende überstand die Spielvereinigung den Mannheimer Schlussspurt ohne ein weiteres Gegentor. pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019