Weitere Spieltage für die Jüngsten der Region

Mit weiteren Spieltagen für die jüngsten Kicker (F-und E-Junioren) runden die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim die laufende Hallensaison 2019/20 ab.

Zunächst wird am kommenden Wochenende (29. Februar/1. März) in der Asmundhalle Assamstadt gespielt und dann rollt eine Woche später (Sonntag, 8. März) zum Finale der Ball nochmals in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen.

Hier das Programm für diese Spieltage:

Samstag, 29. Februar:

F-Junioren: Gruppe 4 (3. Spieltag), Beginn 11 Uhr: TSV Assamstadt II, VfB Boxberg-Wö. II, TSV Unterschüpf, TSV Schwabhausen, FV Oberlauda, FC Gissigheim II und DJK Unterbalbach II.

E-Junioren: Gruppe 4 (3.Spieltag), Beginn 14 Uhr: TSV Assamstadt, VfB Boxberg-Wö., FV Lauda, FC Grünsfeld, TuS Großrinderfeld und SV Oberbalbach.

Sonntag, 1. März:

F-Junioren: Gruppe 5 (3. Spieltag), Beginn 11 Uhr: TSV Assamstadt, VfB Boxberg-Wö., FC Gissigheim, TSG Impfingen, FC Grünsfeld, TuS Großrinderfeld und FV Lauda.

E-Junioren: Gruppe 5 (3. Spieltag), Beginn 14 Uhr: TSV Assamstadt II, FV Lauda II, FC Grünsfeld II, TuS Großrinderfeld II, SV Oberbalbach II und TSV Gerchsheim II.

Sonntag, 8. März

F-Junioren: Gruppe 6 (3. Spieltag), Beginn 11 Uhr: SV Königshofen, SV Zimmern, Viktoria Wertheim, VfR Gerlachsheim, FC Grünsfeld II, TSG Impfingen II und FV Lauda II.

E-Junioren: Gruppe 6 (3. Spieltag), Beginn 14 Uhr: SV Königshofen, SV Pülfringen, VfR Gerlachsheim, TSV Gerchsheim, TSV Unterschüpf und SV Pülfringen II. Zuschauer und Fans sind zu allen Spieltagen bei freiem Eintritt eingeladen. kja

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020