Weiter ungeschlagenbleiben

Höpfingen III – Donebach II: Acht Duelle gab es zwischen den beiden Mannschaften seit 2013. Und die Statistik spricht definitv für den Gastgeber, denn alle Begegnungen entschied der TSV Höpfingen III für sich. Zuletzt trafen die beiden Teams im April aufeinander, damals gewann der TSV mit 4:0. Waldhausen/L. II/H. II – Merchingen: Mit 5:1 lag der TSV am vergangenen Spieltag gegen den Titelaspiranten Walldürn II in Führung und verspielte diese noch gegen Ende. In der Nachspielzeit fiel noch der Ausgleichstreffer. Für die Gäste war es der vierte Punkt in der laufenden Saison. An die Sonntagsleistung soll nun angeknüpft werden. Rippberg II/W. II/Gl. II – Buch/Brehmen: Die erste Niederlage kassierte der SV Buch/Brehmen am zurückliegenden Sonntag und verlor dadurch die Tabellenführung an den Konkurrenten Schloßau/Mudau II. Um weiter „oben“ dran zu bleiben, ist ein Sieg in Rippberg Pflicht. Schloßau/Mudau II – Krautheim/Westernhausen II: Als einziges Team in allen vier Buchener Ligen sind die Gastgeber noch ohne einen einzigen Punktverlust. Auch im vergangenen Spitzenspiel behauptete die SpG ihre Titelambitionen und holte sich den ersten Tabellenplatz zurück. Gegen den Fünftplatzierten soll die Führung verteidigt werden. Sennfeld/R. III/L. II – Hettingen/A. II: In dieser Konstellation kommt es am Sonntag zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Der Gastgeber hat nur zwei der fünf vergangenen Spiele verloren und geht somit mit leichten Vorteilen in die Partie. mag

