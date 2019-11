Weiter Kontakt zu Nichtabstiegsplätzen

SG Kirchheim – Hollenbach 0:0

Hollenbach: Baun, Scheppach, Varga, Breuninger, Meinczinger, Neigert, Weippert (Ratsch), Limbach, Akdas (Fackelmann), Baust (Henning), Schmitt (Krieger).

Eine Woche nach dem Heimsieg gegen den Freiburger FC trat die U19 des FSV Hollenbach auch aus Heidelberg mit einem Punkt die Heimreise an. Damit hält der FSV den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

In der Anfangsphase kontrollierte der FSV das Spiel, spielte sich aber nicht in den torgefährlichen Bereich. In der 20. Minute schaltete der FSV nach einer Kirchheimer Ecke schnell um, brachte den letzten Pass aber nicht an den Mann. Eine Minute später landete eine verunglückte Flanke Kirchheims auf der Latte des Hollenbacher Gehäuses. Eine Minute vor der Pause dann die bis dahin größte Chance des Spiels durch eine scharfe Flanke von Dogukan Akdas: Der Ball wurde zwar zunächst geklärt, der Abpraller landete aber bei Alex Weippert. Dessen Schuss aus 16 Metern hielt der Heimkeeper.

Zu Beginn der zweiten Hälfte lud der FSV durch einen Ballverlust im Mittelfeld die Heimelf ein, sich über außen schnell in den Strafraum durchzuspielen, dort fand die Flanke allerdings keinen Abnehmer. In der 64. Minute dann die große Chance zum 0:1 für die FSV-Junioren: Jann Baust erkämpfte sich den Ball am gegnerischen Strafraum und spielte ihn auf Tim Schmitt, der den Ball aus acht Metern aber freistehend in die Arme des Torwarts schoss. Zwei Minuten später war es erneut Tim Schmitt, dessen Schuss aus 16 Metern geblockt wurde. Widerrum zwei Minuten später hatte dann wieder die Heimelf die Chance in Führung zu gehen, scheiterte aber am starken FSV-Rückhalt Justin Haun.

Diese Chance war der Beginn einer Drangphase der SG Kirchheim. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten ging der Spielfluss in der Schluss-Viertelstunde insgesamt ein wenig verloren. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit hatte der eingewechselte Til Fackelmann mit einem Schuss nochmals die Chance auf einen Lucky-Punch. Doch der Ball landete in den Armen des SG-Keepers.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019