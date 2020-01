Weikersheimer SGM sichert sich Sieg

Beim Weikersheimer Rewe-Wilbur-Hallen-Cup nahmen am Turnier der A-Junioren zehn Teams teil. Die SGM Creglingen und der TV Niederstetten qualifizierten sich für die Halbfinals. Hier sicherten sich die SGM Creglingen und die SGM Weikersheim 1 nach spannenden Spielen die Finalteilnahme. Jeweils im Neun-Meterschießen holte sich der TV Niederstetten den dritten Platz und die SGM Weikersheim I den Turniersieg. Zu den Spielern des Turniers wurden Robin Kistner vom TV Niederstetten und Elias König-Daus von der SGM Weikersheim I gewählt. Der Bambini-Spieltag ging in die nächste Runde. Zehn Teams zeigten in der gut gefüllten Großsporthalle den Zuschauern herzerfrischenden Fußball.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020